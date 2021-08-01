林少芬：发展文创应从国民教育着手

文创产业在我国的发展舞台小，但新加坡并不缺有创意的人才。要发展文创应从国民教育着手，并推广新加坡品牌。

本地资深广告创意人林少芬昨天在“新加坡文创节”的开场论坛中分享对文创发展的观点。另两位嘉宾是台北华山1914文创园区运营总监陈建方和钟书阁文创负责人黄翊苹。

林少芬认为，相较于中国和台湾，在新加坡发展文创的平台小，也似乎容易被忽略。新加坡人并不缺乏创意，而是把精力放在其他方面。

我国建国50多年，在硬体建设和经济的成就有目共睹，然而在文化产业和建设却还有进步的空间。

针对该如何发展本地文创产业，林少芬建议从国民教育着手。“要在文创教育下功夫，不能流于表面，必须形成一种软实力，为社会带来整体提升。有时要容许不同的声音，创意人总是比较叛逆的，你给他画框框，他有时跳不出来，你让他天马行空，这将擦出一些火花。”

推广属于新加坡的品牌也很重要，不单是在国内，也能走向国际，才能创造一个充满机会的新加坡。

官方机构推广文化产业

须找适合人选

她认为，官方机构在推广文化产业与项目时，也须找适合的人选，而不是好像“外行人做内行人的事”。

有观众关注，新加坡年轻人的中文水平低，这会对文创带来什么挑战。林少芬认为，语言既可以是障碍，也可以是桥梁，关键在于使用自己最熟悉和感动的语言创作。

以广告工作的经验为例，她之所以创作广告歌曲也是针对语言能力不同的受众，通过音乐传达，在局限下找到出路。

陈建方分享在华山1914文创园区的经验时也提到，文创是长期扎根，引用文创园区董事长的话，要“有钱，有闲，有心”，须投入时间，也得有坚定的心。

被誉为“中国最美书店”钟书阁在2019年开发文创产品。黄翊苹指出，钟书阁的目标是鼓励全民阅读，因此推出文创和引进品牌商品时，坚持与阅读和教育相关。

首届“新加坡文创节”由《联合早报》和新加坡华族文化中心联办，7月30日至今天（8月1日）共有五场论坛与分享会，以及11场工作坊。

活动通过文创节官网www.singaporecreatorfestival.sg、《联合早报》和新加坡华族文化中心面簿页面，以及zaobao.sg直播。详情可浏览文创节官网。