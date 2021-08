正所谓“母子连心”,有研究发现,孕中母亲的精神健康可能影响胎儿脑部发育。

这项研究是由新成立的儿童整体学习与发展中心(Centre for Holistic Initiatives for Learning and Development,简称CHILD)展开。

研究根据新加坡健康成长追踪研究(Growing Up in Singapore Towards Healthy Outcomes)的数据,发现母亲若在怀孕期间情绪抑郁,孩子日后的脑部认知和心理发育或受影响,进而降低他们的学前预备程度、学业成绩,以及精神健康。