当护士37年 有病人称她“观音”

资深临终关怀护士从业37年任劳任怨，甚至会为临终病人掏排泄物，还有病人称她“观音”，让她备受鼓舞，决心帮助更多病人。

56岁的苗岚来自中国河南省郑州市，她目前是本地HCA慈怀护理的资深临终关怀护士。从业37年的她在中国当护士22年，在本地则工作了15年。作为一名护士，她不断想挑战自己、学习新事物，所以毅然决然选择出国看世界，到本地继续深造。

在本地，她遇到不少令她印象深刻的病人和家属。她忆述，2009年时，她曾照顾一名患癌的马来族老妇，老妇有十几个女儿和一个儿子。然而临终前约四个月，老妇出现排便困难、生活不能自理等问题，而她的儿女都不知道如何照顾她。

“为了帮助患者排便，我每三四天就会用手去掏排泄物，这个过程或许会有脓血排出，连老妇的儿女都不敢看，而我们却要动手去做。后来她过世后，她的家人还是非常感谢我，年年给我送花篮和感谢卡。”

虽然这份工作辛苦，但她表示自己也跟患者学到很多。她记得三四年前曾照顾一个寺庙住持，住持称她为“观音”，让她备受鼓舞。

她表示，当时住持问她是否知道何为“观音”，并解释道，“观”就是用心看，“音”就是用心听，然后再用心去帮助他人。

“他当时跟我说，我关心他、帮助他的时候，他看得出我有用心，因此说我就是他的‘观音’，让我决心以后也要秉持着这种用心，帮助更多的人。”

苗岚也感谢本地提供的学习机会，因为在中国快到退休年龄的话，通常职场不会再培训，但新加坡不会以年龄来区分，只要还在职场即可。

完整报道，请翻阅2021年8月1日的《新明日报》。