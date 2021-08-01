5少年深夜偷鞋随手扔 马炎庆：一点也不好笑

5少年被指顺手牵羊，偷走单位外三只鞋子，居民网上公布电眼画面，议员马炎庆谴责，行为一点也不好笑。

这起事件发生在昨天（31日）凌晨3时42分许，地点是淡滨尼9道第499C座组屋。

根据网上流传的一段9秒视频，五名少年依次跑过一间组屋单位外，其中三人路过大门时，快速蹲下拿起一只鞋子就跑。

视频显示，其中三人手里各拿了一双拖鞋，另一名少年则手拿手机，看似在录像。

对此，淡滨尼集选区议员马炎庆贴文留言透露，该组屋是租赁组屋，居民或是在等待建屋发展局援助的低收入家庭。

“购买新拖鞋可能为居民增加不必要的经济负担，希望这些人归还偷来的拖鞋。这并不好笑。”

记者辗转找到鞋子被偷的住户法米（47岁，助理送货司机）。他受访时透露，昨早出门上班，准备穿鞋时，才发现一双凉鞋和一只拖鞋不见。

“我查看电眼，发现被五名青年拿走。过去一年，我们放在门外的鞋子消失了近10次，家人的两件外套也不翼而飞。我三个月前安装了电眼，终于拍下鞋子被偷的画面。”

法米之前曾在楼下电梯处、垃圾槽等地方，找回几只被偷走的鞋子，因此怀疑是青年拿走鞋子后就顺手扔掉。

“我月薪才1300元，每次都得额外花十几元买鞋，有点吃力，希望他们可以停止恶作剧。电眼只拍到他们的背影，但看似不面熟，相信不是本座居民，我昨天已经报警。”

警方受询时证实接获报案，调查正在进行中。

完整报道，请翻阅2021年8月1日的《新明日报》。