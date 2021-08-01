为新锅起纠纷 男子被推受伤送院 订户 来自 / 联合晚报 文 / 姚可嘉 摄影 / 陈来福 发布 / 2021年8月1日 3:09 PM 左图：唐先生投诉新锅涂层剥落，却被店员推到在地，手肘和膝盖处目前包扎起来。（陈来福摄）右图：被推到在地后，唐先生的左脸因碰撞而红肿淤青。（受访者提供） 字体大小: 小 中 大 新锅用不到两天，锅内表面的涂层就开始剥落变粗糙，男子拿着新锅想店家讨说法，结果一言不合起纠纷。买锅男子声称被人从背后推倒在地，身体多处受伤，最后惊动警方到场，自己还被救护车送院治疗。餐馆老板娘曾一（45岁）向《联合晚报》申诉，她和丈夫唐先生7月27日在宏茂桥6道一间家庭用品店买了一个价值19元9角的铁质炒锅，没想锅子用不到两天，其内部表面的涂层就开始剥落变粗糙。唐先生在于在29日下午1时30分到店家要求退换，结果被人推倒受伤。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 推倒 老板 谷歌自动驾驶汽车比赛 南大机器人团队获两项大奖 兼职“收育师”