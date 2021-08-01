为新锅起纠纷 男子被推受伤送院

新锅用不到两天，锅内表面的涂层就开始剥落变粗糙，男子拿着新锅想店家讨说法，结果一言不合起纠纷。买锅男子声称被人从背后推倒在地，身体多处受伤，最后惊动警方到场，自己还被救护车送院治疗。

餐馆老板娘曾一（45岁）向《联合晚报》申诉，她和丈夫唐先生7月27日在宏茂桥6道一间家庭用品店买了一个价值19元9角的铁质炒锅，没想锅子用不到两天，其内部表面的涂层就开始剥落变粗糙。唐先生在于在29日下午1时30分到店家要求退换，结果被人推倒受伤。