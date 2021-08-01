20年来沟渠涌出泉水不断 公众盛水洗车饮用

20多年来泉涌不断，武吉巴督重型停车场的沟渠多年来水声潺潺，地下冷泉不断透过沟渠的排水管流出，车主纷纷提桶盛水洗车，让重型车辆停车场成了大型的洗车场。

这个对武吉巴督东居民来说是公开“秘密”的涌泉，就位于武吉巴督东2道的重型车辆停车场。在停车场紧靠着武吉巴督自然公园边的沟渠，过去20多年来源源不断的涌出泉水，相信是首次在媒体曝光。

居民表示，这股泉水应该是从武吉巴督自然公园流下，水流不断的泉水特别清澈，就算在酷暑的日子里，泉水都是冰冰凉凉的，吸引不少驾车人士特地来这里洗车，附近还有居民提着水桶及水瓶等来装水，取回家使用。

记者走访现场时，发现在重型车辆停车场后边的沟渠里，有公众已经自行改建了涌泉处。有人搭建了一个平台和台阶，方便公众踏入沟渠内取水。此外，在涌泉处的出口，有人在洞口插了一个塑料瓶子，让泉水形成不断喷水的“水龙头”，用水桶或水瓶装水时也更加方便。

在烈日当空下，重型车辆司机、巴士司机和开着私家车的居民纷纷提桶盛水洗车，停车场顿时成了洗车场，靠近沟渠的地上总是湿漉漉的。

住在武吉巴督的张姓夫妇（50来岁）每周都来这里洗车。“这水流了20多年了，住这边的人都知道，周末早上来洗车的人潮最多。”

私人巴士司机尤诺斯（57岁）则说，多数重型车辆不能在普通洗车站洗车，司机需亲自动手，得知这里有免费泉水可以洗车后，不少重型车辆都纷纷前来洗车。

校车司机江先生（53岁）也说出司机的心声：“在外面停车场洗，水需要花两毛钱，这边水是免费的，取水又很方便。”

居民将水装瓶 拿回家泡茶喝

泉水水质清澈看似无杂质，有居民装瓶拿回家泡茶喝。但公用事业局早前受询时表示，地下水未经处理，不适合直接饮用。

不少受访者透露，当地居民除了用泉水来洗车，还拿水回家冲凉、泡茶、煮饭，甚至直接饮用。

江先生说，几年前他曾带泉水回家泡茶，他形容道：“泉水的味道很清甜！”

然而，这看似纯洁的泉水相信是地下水。公用事业局早前针对饮用地下水一事强调，未经处理的地下水不适合直接饮用。

当局解释，地下水从沟渠墙上的排水孔冒出来，这是很自然的现象，也有助于缓解沟渠墙壁所承受的压力。

流入沟渠或河道的水，最终会流入蓄水池，公用事业局再根据世界卫生组织（WHO）所制定的标准处理这些水后，才会供住家和工业使用。



完整报道，请翻阅2021年8月1日《联合晚报》。