组屋楼下玩四色牌被提醒 阿叔阿嫂反呛：两人怎么玩？

无视防疫措施，每天风雨不改，时间一到就“开台”，安娣安哥被指聚集菜市组屋楼下大赌四色牌，有好心居民上前提醒目前聚会人数只限两人，其中一人听后反呛：“两个人怎么玩四色牌？”

热心读者日前向《联合晚报》爆料，指有一群安娣安哥不顾防疫措施，每天定时在下午4时至傍晚7时之间，在菜市通道第55座组屋底层群聚赌牌。

记者昨天（7月31日）走访现场时，果真看到三名安娣和两名安哥围坐在组屋底层的石桌旁大玩四色牌，另有四名安哥则在附近的石椅上看报纸和聊天。

据观察，安娣安哥当时在石桌上铺了一张麻将纸，每人手上都拿着四色牌，玩得非常投入。

约半小时后，安娣安哥似乎收到风声，突然站起身收拾东西。

据观察，他们迅速收起四色牌，并卷起麻将纸，再将麻将纸塞在附近水管周围，相信是为了方便下一次玩牌时可派上用场，众人接着才匆匆离开现场。

安娣安哥当时手脚麻利，看起来非常熟练，似乎已不是第一次这么做。

不愿具名的当地居民受访时说，这些安娣安哥都是老居民，从疫情暴发前就习惯聚在一起玩牌，平时四至五人一桌，其他人也会在旁观看或聊天。

街坊透露，几年前有人举报安娣安哥非法赌博，警察也曾前来调查，因此现在他们的反应都很快，一看到有警车在附近巡逻时，就赶紧收拾东西闪避警察。

由于政府日前实行高警戒解封第二阶段，群聚人数只限两人。

该居民也指不少街坊都曾去劝过他们，其中有街坊上前去提醒安娣安哥不要群聚时，反被其中一人呛声说：“两个人怎么玩？至少也要四个人”，所以那个街坊最终只好劝请他们保持安全距离。

完整报道，请翻阅2021年8月1日的《联合晚报》。