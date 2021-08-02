补贴更多受疫情冲击低收入家庭 英勇基金申请条件放宽可申请两次

这项由社区筹款建立的英勇基金自去年冠病疫情暴发以来，除了帮助染上冠病的医疗和前线人员外，也有针对性地帮助受疫情影响的低收入家庭，让他们获得一笔500元至1000元不等的现金补贴，住户收入越低，补贴就越高。

英勇基金为进一步帮助受冠病疫情冲击的低收入家庭，并让更多有需要的家庭受惠，将放宽最高1000元现金补贴收入的申请者资格，而且允许申请者获得两次补贴。

这项由社区筹款建立的英勇基金（The Courage Fund）自去年冠病疫情暴发以来，除了帮助染上冠病的医疗和前线人员外，也有针对性地帮助受疫情影响的低收入家庭，让他们获得一笔500元至1000元不等的现金补贴，住户收入越低，补贴就越高。

由于疫情反复，一些家庭的情况仍未改善，负责处理这笔补贴的社会及家庭发展部从昨天起，降低申请者的资格门槛。

之前，这些家庭在疫情前的住户总月入须在6200元及以下、或人均月入2000元及以下才能申请，现在还是同样的收入门槛，但可以按照目前的收入来申请。在收入顶限不变的情况下，更多疫情后收入减少的家庭将符合申请资格。

申请者提交的收入证明，必须是履行隔离令、居家通知或缺席假后半年内的收入。

此外，不止一次受到履行隔离令、居家通知或缺席假影响，并继续面临长期工作或收入损失的家庭，现在也能申请两笔补贴。这意味着符合条件的家庭可以获得最高2000元的补贴。

其他的申请资格保持不变，包括住户成员中至少一人是公民或永久居民、至少一人接到隔离令、居家通知令或得休缺席假，以及家庭收入因疫情减少了至少10％。

现有的社区关怀计划受益者，以及获得“冠病疫情复苏临时补贴”和“冠病疫情复苏补贴”的公众都可以申请。

社会及家庭发展部长马善高说：“疫情的影响持续不断，我们意识到一些家庭可能不止一次履行隔离令、居家通知或缺席假。低收入家庭受到的冲击更大，因为他们除了担心自己会染病外，还得面对经济损失所带来的焦虑。我们希望这些调整能帮助他们更快地重新站起来。”

2500多名受益人获总值270万元补贴

根据社会及家庭发展部以及国家福利理事会联合发布的文告，截至上个月13日，英勇基金已筹得超过1840万元，2500多名受益人也已获得总值270万元的补贴。

公众可通过https://go.gov.sg/tcf提出申请，若需要协助可电邮Ask_SSO@msf.gov.sg，或拨打社区关怀计划热线1800-2220000。