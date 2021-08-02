疫情复苏临时补贴计划 2万5000人申请四成获批

自5月起收紧的防疫措施打击了很多人的生计，一项援助中低收入者的现金补贴计划共吸引约2万5000人申请，在90％已处理的申请中，截至上个月18日约四成成功。

为了帮助在高警戒解封第二阶段期间收入减少或被迫休无薪假的人，政府在今年5月底社区疫情反弹时，推出冠病疫情复苏临时补贴计划（Covid Recovery Grant - Temporary）。

员工若是5月16日起放无薪假至少一个月，可获最多700元的一次性补贴；减薪至少50％者则可获得最多500元。自雇人士这期间的收入若比去年和前年的每月平均收入减少一半长达至少一个月，也能获得最多500元补贴。

我国在上个月22日重回高警戒解封第二阶段，临时补贴申请期限也延长至本月31日，已领取第一轮临时补贴的人若还符合条件也可以申请第二轮。

社会及家庭发展部答复《联合早报》询问时说，至今有约2万5000人申请，他们已处理九成申请，但截至上个月18日，只有约四成成功。

发言人说，大部分申请不成功的原因包括不符合收入减少条件、家庭或者人均收入超过了计划所设定的条件，以及无法验证雇佣情况。

“评估申请时，社会服务中心会考虑申请者提供的文件，包括与前雇主的通信往来或文件。某些情况下，必须拿无薪假的员工提供的雇主资料有错误，如公司名称或联系电话等，导致我们无法联系雇主，核实申请者的就业情况。”

计划要求申请者收入减少或拿无薪假之前，家庭总月入不超过7800元或家庭人均月入不超过2600元。他们也不能同时申请其他援助计划如去年底推出的冠病疫情复苏补贴（COVID-19 Recovery Grant）、冠病疫情司机援助基金和“新心相连”技能提升计划等。

这项补贴的作用是以现金迅速帮助符合条件的目标群体，截至6月27日，冠病疫情复苏临时补贴以及冠病疫情复苏补贴已发放了3800万元。