助摊主跟上数码化步伐 行动联盟建议让小贩加入送餐平台前免费试用

为缓解小贩在初次使用订餐平台所可能面临的顾虑，协助小贩采用线上送餐订餐平台的新加坡群策群力行动联盟，建议让小贩在正式加入送餐平台前，先享有免费试用的机会。

永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士日前在面簿贴文透露上述建议。她于上月29日同国家发展部兼通讯及新闻部政务部长陈杰豪，以及该行动联盟进行第二场对话，主要商讨三个工作小组如何具体帮助小贩跟上数码化的步伐。