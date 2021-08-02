助摊主跟上数码化步伐 行动联盟建议让小贩加入送餐平台前免费试用 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘钰铃 发布 / 2021年8月2日 5:00 AM 资讯通信媒体发展局的数码大使向小贩讲解不同送餐平台的收费模式等，并鼓励他们加入送餐平台，借此扩大顾客群，促进生意。（档案照） 字体大小: 小 中 大 为缓解小贩在初次使用订餐平台所可能面临的顾虑，协助小贩采用线上送餐订餐平台的新加坡群策群力行动联盟，建议让小贩在正式加入送餐平台前，先享有免费试用的机会。永续发展与环境部兼交通部高级政务部长许连碹博士日前在面簿贴文透露上述建议。她于上月29日同国家发展部兼通讯及新闻部政务部长陈杰豪，以及该行动联盟进行第二场对话，主要商讨三个工作小组如何具体帮助小贩跟上数码化的步伐。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡群策群力行动联盟 小贩 订餐平台 谷歌自动驾驶汽车比赛 南大机器人团队获两项大奖 兼职“收育师”