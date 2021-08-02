杜垚是新加坡收纳专家的创办人，也是一名兼职“收育师”，她说：“‘收育’这个概念中‘收’是指收纳，‘育’则包含了育儿、教育和育成。”

“小时候我完全没有收纳这个概念，家里的对话常常就是：‘妈，我的东西在哪？’‘妈你别动我的桌子，收了我就找不到了’。”

小时候靠妈妈整理，上大学后开始自己动手，结婚有孩子后面对家里激增的物品，让杜垚成为了一名兼职“收育师”。

杜垚（34岁，工程师）说：“‘收育’这个概念中‘收’是指收纳，‘育’则包含了育儿、教育和育成。”

收纳改变了杜垚的生活，自2016年女儿出生后，家里的东西数量呈几何级的增长。在系统地学习了收纳知识后，不仅家里物品摆放井然有序，女儿和丈夫也参与收纳，开始自己收拾整理东西。

杜垚指出：“学了收纳之后才知道，不是孩子不乖，而是我以前的收纳方式超出了孩子的能力范围。”

衣柜经过简单改装后，杜垚将五岁女儿常穿的衣服放在她自己拿得到的地方，并贴上卡通标签，女儿每天都能自己挑衣服、挂衣服，这一过程使女儿既有参与感也有成就感。

她还透露，在学习收纳之前，丈夫况潇远（36岁，软件工程师）找什么物品都要向自己询问。

“现在家里的东西都有了固定的位置，带孩子出门时丈夫在五分钟内就能收拾好东西，他自己也很有成就感。”

杜垚是新加坡收纳专家（Shuno Master）的创办人，她在2018年机缘巧合下接触了收纳课程，并多次前往深圳、上海等地进行学习，随后考取了日本收纳检定协会颁发的“成人收育指导士”的资质，把专业收纳作为工程师主业之外的副业。

她期待将收育的理念传授给更多新加坡人，目前已开设了多期线下课程，24名学员通过该课程考取了初级收育资质。