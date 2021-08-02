讨20元房租 两女起争执

为了区区20元额外房租起纠纷！帮老板处理租房事宜的女员工被指拿刀要挟女租客交租，女租客指她夺过刀子后惨遭掌掴脸上留下抓痕；女员工则否认持刀，反指女租客紧抓她的胸部猛推了五六米，吓得她高喊救命。

来自中国的女租客常女士（45岁，清洁工）说，她2019年10月在联邦弯的店屋楼上，以每月260元租下一个床位。房东是楼下鞋店的老板，但他平时把店铺和租房事宜交给一名女员工打理，后者同样住在店屋楼上。

常女士说，女员工早前通知说屋主从7月开始把260元房租增至280元，由于她的房租都由公司支付，她向公司反映后，公司同意多付20元房租，但要求重新签订租约，但女员工及房东却拒绝签字，因此公司在7月30日只转账260元给房东。“女员工后来却频频向我追讨20元额外房租，拿不到钱就大骂我。”

常女士说：“8月1日（星期天）中午12时许，她趁我午休回家煮饭时，竟跑到厨房拿刀要挟我交出20元房租。”

“我趁她不留意夺过刀子放到一旁，但担心她再次抢过刀子，因此拉她衣服把她拽到厕所附近，她竟挥手掌掴我，过程中抓伤我的脸和右手臂，气得我马上到警局报案。”

女员工（41岁）受访时否认持刀要挟，反指常女士先拽她头发又双手猛抓她的胸部，把她推到五六米远的窗户，吓得她向楼下路过的阿叔高喊呼救，要求阿叔帮忙报警。

“她后来松手离开，我不想闹大就没有报警。我可能在试图挣脱时推了她，才会不慎抓伤她，但我是无意的。”

警方证实接获通报，案件仍在调查中。

完整报道，请翻阅2021年8月2日的《联合晚报》。