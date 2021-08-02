儿等指示履居家通知 父接“卫生部”诈骗电话

学校老师确诊，儿子须居家隔离待当局进一步指示，设计师父亲心急如焚之际，结果误信冒充卫生部人员的诈骗电话，之后恍然大悟报警。

上个月29日，本地有至少九所学校通报职员和学生确诊，包括光道小学。其中一名家长司徒先生（40来岁，设计师）联系《新明日报》，指儿子（12岁）就读于光道小学6年级，和确诊教师有过接触，因此被令居家隔离至8月5日。

“我们一直等电话通知，希望知道下一步怎么做，但热线却打不通，孩子3天没上学，结果等来一通自称是卫生部的电话……”

司徒先生表示，昨早（8月1日）接听手机时，发现是电话录音，称是卫生部打来的，之后转接去与一名女郎通话，对方带着中国口音。“我询问隔离的事情，对方显然全不知情，反而问我细节，以及我和孩子的英文名字，我也如实告知。”

他表示，自己并非第一次接到类似电话，但当下心烦意乱，才信以为真。

挂断后，司徒先生顿时恍然大悟，发现是一场骗局。“我立刻拉黑了那个+65开头的号码，接下来的30分钟，我又接到两个陌生号码的电话，我都没接。由于心存疑惑，我立刻打电话给学校老师核实，确认是诈骗之后，我再向警方确认，完全肯定对方是骗子。”

司徒先生表示，由于担心对方拿个人资料去行骗，因此报警处理。警方受询时也证实接获报案。

完整报道，请翻阅2021年8月2日的《新明日报》。