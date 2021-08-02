排水管破裂雨水涌入屋 七旬三姐妹拼老命扫水

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来自 / 联合晚报

文 /
姚可嘉

摄影 /
白艳琳

发布 / 2021年8月2日 3:05 PM

（左图）林女士申诉排水管三次严重漏水，一次甚至淹没整间屋子，损失惨重。（右图）排水管上方五天前裂开，水如瀑布般倾泻而下，瞬间淹没整间房子。（白艳琳摄/受访者提供）
（左图）林女士申诉排水管三次严重漏水，一次甚至淹没整间屋子，损失惨重。（右图）排水管上方五天前裂开，水如瀑布般倾泻而下，瞬间淹没整间房子。（白艳琳摄/受访者提供）

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昨早（8月1日）的一场倾盆大雨，导致强大的水力冲破大巴窑一组屋厨房的雨水排水管，大量雨水涌入屋内，让七旬屋主三姐妹疲于奔命，拼命将水扫出屋外。

住在大巴窑2巷第175座组屋的林女士（72岁）向《联合晚报》申诉，昨早约10时，家中厨房的雨水排水管爆裂，大量雨水瞬间淹没厨房。“五天前排水管就曾破裂一次，当时整个房子都淹水，水还蔓延到组屋的走廊。”

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