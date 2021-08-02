排水管破裂雨水涌入屋 七旬三姐妹拼老命扫水 订户 来自 / 联合晚报 文 / 姚可嘉 摄影 / 白艳琳 发布 / 2021年8月2日 3:05 PM （左图）林女士申诉排水管三次严重漏水，一次甚至淹没整间屋子，损失惨重。（右图）排水管上方五天前裂开，水如瀑布般倾泻而下，瞬间淹没整间房子。（白艳琳摄/受访者提供） 字体大小: 小 中 大 昨早（8月1日）的一场倾盆大雨，导致强大的水力冲破大巴窑一组屋厨房的雨水排水管，大量雨水涌入屋内，让七旬屋主三姐妹疲于奔命，拼命将水扫出屋外。住在大巴窑2巷第175座组屋的林女士（72岁）向《联合晚报》申诉，昨早约10时，家中厨房的雨水排水管爆裂，大量雨水瞬间淹没厨房。“五天前排水管就曾破裂一次，当时整个房子都淹水，水还蔓延到组屋的走廊。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 水管 修补 组屋 仙人掌长3层楼高 成循环路“地标” 不愿媳受益房子拒给儿 儿求推翻亡母遗嘱败诉