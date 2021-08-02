吉宝拟收购SPH非媒体业务 3个问题须解答

新加坡报业控股（SPH）宣布业务重组的第二步，吉宝企业（Keppel Corp）通过子公司Keppel Pegasus献议全面收购剥离媒体业务后的报业控股所有股权，之后计划将后者除牌及私有化。

两家公司在8月2日早上发布联合文告宣布这个消息。这将对报业控股的重组计划带来哪些影响？以下三件事，你需要了解：

1. 报业控股的股价会否受影响？

报业控股过去两年来的股价持续走低，一度在2020年10月30日下跌至0.99元，直到2021年初才出现抬头之势，7月30日的最后交易价为1.88元。

吉宝企业提出全面收购报业控股非媒体业务，献议总价值为34亿元，每股收购价为2.099元。

这个收购价格比报业控股3月30日宣布业务战略检讨前的股价1.50元高出39.9%，比7月30日的最后交易价1.88元高11.6%。

报业控股的文告指出，根据收购献议，报业控股股东每持有1000股报业控股股票，将收到668元现金、596股吉宝房地产信托单位、 782股报业控股房地产信托单位的股票分配。

报业控股集团执行总裁伍逸松说：“这是多个月来战略检讨的成果。我们先进行媒体业务重组，确保媒体业务有可持续的未来，并把媒体业务的亏损从集团剥离出来。下一步是全面检讨如何为股东释放和最大化价值。”

2. 媒体重组是否会继续进行？

吉宝企业的收购计划须要以报业控股完成媒体业务重组为前提。报业控股文告中的时间表显示：

第一步：2021年8月到9月间，将召开特别股东大会，由股东针对媒体业务重组进行投票。

第二步：2021年10月到11月间，再次召开特别股东大会，由股东针对吉宝企业提出的收购计划进行投票。

报业控股在今年5月宣布剥离媒体业务的计划。只有媒体业务重组获得支持，才会来到第二步。收购计划必须在报业控股完成媒体业务重组之后才能展开。

3. 报业控股为何选择吉宝企业？

两家公司都在文告中表示，这项收购计划有利于双方的业务扩张。

报业控股在文告中指出，由吉宝企业全面收购剥离媒体业务后的报业控股所有股权，是一个更完整的解决方案，也有机会让股东获得更有利的股价。这个计划能防止公司的优质资产被选择性收购，进而避免集团继续承担债务，以及无法脱售剩余资产的风险。

吉宝企业总裁卢振华在文告中说：“这项收购将让我们进一步发掘吉宝企业和报业控股之间的协同效益，同时进军增长快速的特定用途学生宿舍，并加速在疗养院业务的扩张。”

他说：“协议收购新加坡报业控股跟吉宝企业的2030年愿景，通过内部及外部增长将业务发展成为可持续城市化方案提供者的目标非常一致。收购报业控股的非媒体业务是个罕有的机会，它跟吉宝的商业与增长策略相符合。吉宝的商业模式和专注领域让我们处于特殊位置，可提升及释放报业控股资产的价值。”

卢振华指出，两家公司在其他业务包括第一通（M1）和Prime美国房地产投资信托（Prime US Reit）以及仁定巷（Genting Lane）的数据中心项目已是紧密的合作伙伴。