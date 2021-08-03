本地18岁以上未打疫苗者 接种莫德纳不必预约

卫生部从昨天起，让公众不必预约就可以接种莫德纳疫苗。所有18岁及以上、未接种第一剂冠病疫苗的公民、永久居民和长期证件持有者，可直接到提供莫德纳疫苗的社区接种中心接受注射。

全国目前有11个社区接种中心提供莫德纳疫苗，包括中部的波那维斯达民众俱乐部、哥南亚逸民众俱乐部、拉丁马士民众俱乐部和波东巴西民众俱乐部；东部的淡滨尼东民众俱乐部；北部的马西岭民众俱乐部和兀兰民众俱乐部；东北部的榜鹅21民众俱乐部和哥本峇鲁民众俱乐部；以及西部的丰嘉北民众俱乐部和油池民众俱乐部。

这是政府继今年6月允许60岁及以上的公众不必预约就能到接种中心接种疫苗后，进一步放宽预约限制。卫生部说，这是为了给公众提供更多便利。

我国目前在全国疫苗接种计划下只提供采用信使核糖核酸（mRNA）技术的辉瑞／复必泰（Comirnaty）和莫德纳疫苗。其中，18岁以下的学生只限接种辉瑞／复必泰疫苗。

卫生部说，全国疫苗接种计划目前取得良好进展。截至上周六（7月31日），约430万人已接种至少一剂疫苗，其中约330万人已完成施打两剂，占新加坡居民人口的约61％。

60岁及以上年长者中，83％已接种至少一剂疫苗或预约接种，45岁至59岁者达88％，40岁至44岁者达到87％，12岁至39岁者达83％。

卫生部说，疫苗接种是对抗冠病的关键。只有共同取得高接种率，才能彰显疫苗的作用，让新加坡安全重开。

当局吁请符合条件者接种疫苗。要预约接种的公众，可上www.vaccine.gov.sg。