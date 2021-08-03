从2029年起 海外牙科毕业生须通过鉴定考试才可注册执业 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月3日 5:00 AM 从2029年起，所有在海外受训的牙科毕业生都必须强制参加并通过本地牙医鉴定考试，才可申请有条件注册为牙医在新加坡执业。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 从2029年起，所有在海外受训的牙科毕业生不论国籍，都必须参加并通过本地牙医鉴定考试，才可申请成为有条件注册牙医，在新加坡执业。毕业自新加坡国立大学牙科学院的本地牙科生，无须参加这项鉴定考试，可直接申请成为正式注册牙医。根据原有的牙医注册法令，海外大学的牙科毕业生若想在新加坡执业，须先申请有条件注册（conditional registration）。他们得受雇于本地牙科诊所或医疗机构约两年，通过评估才可申请成为正式注册牙医。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 牙医注册法令 新加坡国立大学牙科学院 新加坡牙科理事会 国会 许宝琨医生 法案三读 仙人掌长3层楼高 成循环路“地标” 不愿媳受益房子拒给儿 儿求推翻亡母遗嘱败诉