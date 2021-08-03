从2029年起 海外牙科毕业生须通过鉴定考试才可注册执业

从2029年起，所有在海外受训的牙科毕业生不论国籍，都必须参加并通过本地牙医鉴定考试，才可申请成为有条件注册牙医，在新加坡执业。

毕业自新加坡国立大学牙科学院的本地牙科生，无须参加这项鉴定考试，可直接申请成为正式注册牙医。

根据原有的牙医注册法令，海外大学的牙科毕业生若想在新加坡执业，须先申请有条件注册（conditional registration）。他们得受雇于本地牙科诊所或医疗机构约两年，通过评估才可申请成为正式注册牙医。