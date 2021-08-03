刑事法或再修正 三项性罪名最高刑罚或加重

政府拟对《刑事法典》进行新一轮修正，包括加重非礼等三项性罪名的最高刑罚，也扩大向公务员提供虚假信息这一罪名所涵盖的情境。

内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明昨天在国会为刑事法（杂项修正）法案提出一读。

政府上一次在2019年已对刑事法典作出全面修订，本轮修订范围相对小。内政部和律政部联合文告指出，法案不仅会加重三项性罪名的刑罚，也会扩大和厘清特定罪名及辩护的范围，并把特定用语改为较通俗易懂的表述。