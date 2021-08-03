刑事法或再修正 三项性罪名最高刑罚或加重 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月3日 5:00 AM 就强行破门这点，我还是会呼吁谨慎行事，应有明确的指导原则说明哪些属于合理情况，而所有警员在能够行使这些权力前，也应接受适当的训练，并且清楚阐明有关界限。——官委议员莎希拉医生 字体大小: 小 中 大 政府拟对《刑事法典》进行新一轮修正，包括加重非礼等三项性罪名的最高刑罚，也扩大向公务员提供虚假信息这一罪名所涵盖的情境。内政部兼永续发展与环境部政务部长陈国明昨天在国会为刑事法（杂项修正）法案提出一读。政府上一次在2019年已对刑事法典作出全面修订，本轮修订范围相对小。内政部和律政部联合文告指出，法案不仅会加重三项性罪名的刑罚，也会扩大和厘清特定罪名及辩护的范围，并把特定用语改为较通俗易懂的表述。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 刑事法典 法案一读 国会 仙人掌长3层楼高 成循环路“地标” 不愿媳受益房子拒给儿 儿求推翻亡母遗嘱败诉