入行23年仍热衷学习 民防女中校获奖学金进修护理硕士

去年对胡慧芳中校来说是异常忙碌的一年，在民防部队担任紧急医疗处高级副处长的她必须分秒必争，同团队一起守护前线人员的安全。

胡慧芳已在民防部队工作23年，每天的工作包括为紧急医疗处制定运营政策。在冠病疫情期间，她负责监督紧急救护车的前线人员在疫情的不同阶段穿戴的个人防护装备和口罩是否合适，并检查他们是否具备足够的医疗技术来处理突发状况以及安排人员的隔离。“当时很多事都要在当下做决定，有时一次过就要通知几百个人。我们也必须懂得观察并了解前线人员的心理恐惧和担忧。”