入行23年仍热衷学习 民防女中校获奖学金进修护理硕士 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘钰铃 发布 / 2021年8月3日 5:00 AM 凭借23年的专业经验和对学习的热忱，民防部队紧急医疗处高级副处长胡慧芳中校今年获颁内政部奖学金。（内政部提供） 字体大小: 小 中 大 去年对胡慧芳中校来说是异常忙碌的一年，在民防部队担任紧急医疗处高级副处长的她必须分秒必争，同团队一起守护前线人员的安全。胡慧芳已在民防部队工作23年，每天的工作包括为紧急医疗处制定运营政策。在冠病疫情期间，她负责监督紧急救护车的前线人员在疫情的不同阶段穿戴的个人防护装备和口罩是否合适，并检查他们是否具备足够的医疗技术来处理突发状况以及安排人员的隔离。“当时很多事都要在当下做决定，有时一次过就要通知几百个人。我们也必须懂得观察并了解前线人员的心理恐惧和担忧。” 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 内政部 内政部奖助学金 仙人掌长3层楼高 成循环路“地标” 不愿媳受益房子拒给儿 儿求推翻亡母遗嘱败诉