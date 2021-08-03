四名义安理工学院华文传媒系三年级学生每周在社交媒体平台Instagram@heyjane.o，通过人际关系等四大主题，让更多人讨论不同女性议题，并借贴文勉励女性克服困难。

四名女生通过毕业专题项目《亲爱的女孩》（HeyJane），携手为年轻女性发声，要让她们知道自己拥有改变这个社会的强大力量。

义安理工学院华文传媒系三年级学生王苑英（19岁）（图左起）、陈佳玟（19岁）、张玮晴（20岁）和林禧诗（21岁），配合社会及家庭发展部今年设定的“欢庆新加坡女性年”，完成与18岁至24岁女性有关的毕业作品。

她们希望探讨这个年龄层女性的成长经历与困难，提升人们的相关意识，进而打造更友善及具包容性的社会。

小组每周通过社交媒体平台Instagram@heyjane.o，以四大主题：性别不公、身体意象（body image）、人际关系、成长过程，让更多人讨论不同女性议题，并借贴文勉励女性克服困难。

四女生还录制了四集播客，包括邀请一名女军官分享当兵经历，并为考虑是否要加入武装部队的年轻女性提供意见，也讨论新加坡的单身率和年轻人恐惧婚姻的原因等问题，以求消除偏见。

她们相信，“赠人玫瑰，手留余香”，助人之余自己也会成长。

王苑英说，HeyJane教了她许多宝贵课题，“我也希望其他女性从中获得领悟、鼓励和快乐。愿大家能够择己所爱，爱己所选。”

陈佳玟劝勉女生们说：“我们日常肯定遭遇很多困难和压力，但一定要自我提醒，怀善心，行善举。”

张玮晴说，该毕业作品是步入社会前的校园最后旅程，“它陪伴我成长，也期待它能陪伴其他女性成长。”

林禧诗则希望HeyJane成为年轻女性分享心事的平台，赋予她们力量去克服每个难关。