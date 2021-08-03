载好友去行窃还帮藏箱躲警 32岁男监17个月

认识近17年的好友涉案被控，32岁男子为好友担保，不料对方弃保潜逃，连累他损失5000元保释金。好友半年后找上门求宿，男子非但没举报，收留好友后还充当司机载着他去破门行窃。警方上门捉人时，男子还企图帮好友躲藏，把好友藏在行李箱内，最终惹得自己也入狱17个月。

被告谢伟宝（译音，32岁）面对四项罪名，包括共谋破门行窃、窝藏罪犯、以及阻碍警方执法的罪名。

他昨天（8月2日）承认其中两项罪名，余项交由法官考虑后被被入狱17个月。

根据案情，被告案发时是一家搬家公司的老板，而他和好友林伟杰（译音，31岁）从15岁就认识。

好友在2018年10月因涉嫌犯下夜间破门行窃被捕，好友被控后，被告在同月6日为他提交1万5000元的保释金。但是，林伟杰在同年12月弃保潜逃，被告称联络不上对方，法官下令充公5000元保释金。

2019年4月，好友再找上被告，说他的儿子刚出生，而且有卡债要还，哀求被告暂时收留他。被告答应他，还给好友一份工作。

同年6月24日至25日，好友怂恿被告开车载他去破门行窃，警方在25日傍晚找到被告的组屋，被告竟叫好友躲在行李箱内。

被告起初撒谎说好友不在屋内，但他最终决定招供，警员在行李箱内找到林伟杰。

完整报道，请翻阅2021年8月3日的《联合晚报》。