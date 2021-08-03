前演员：安全执法员闯私宅 市建局：执法员有权入屋查

本地一名前演员网上贴文申诉，指安全执法人员未经允许擅闯私宅。

针对此事当局回应表示，执法人员可入屋稽查，确保民众遵守条例。

马来电视频道Suria的前演员尼克·米哈伊尔（43岁）日前在社交网站Instagram上载数段视频，指数名警员和市区重建局人员到他家中稽查，并质疑对方怎么可以在没搜查令或庭令的情况下进入他的住家。

相关贴文随后引起网民热议，截至今天（8月3日）上午，三段视频的观看次数已超过26万3122次。

尼克·米哈伊尔受访时表示，事件发生在上周六（7月31日）晚间10时45分左右，事发时他与儿子在亲戚家中，妻子则因打了疫苗身体不适，独自留在家中，但没想到遇到数名执法人员上门稽查。

“当时我家大门没关，执法人员没按门铃，直接进入我家庭院。虽然我妻子之后开门让他们进入，但他们的行为非常不妥。”

他表示，执法人员入屋检查后，未发现异常，随后要求妻子出示身份证。不过，一名男性执法人员却在其妻子入房内拿证件时，独自尾随进入。

“我事后调阅电眼，对执法人员的行为感到不解，且愤恨难平。我妻子当时穿着睡衣，他怎么可以在没有女性执法人员的陪同下，跟着她入卧室，我太太当时也吓了一跳。其他官员则呆立在我家客厅东看西看，也让我非常不满。”

市建局：多次接投诉 指住户违访客限制

市区重建局针对此事澄清，当局因多次接获该区居民投诉，称包括尼克·米哈伊尔在内的一些住户，违反了家中访客的人数限制，于是当天派人前去稽查。

当局表示，三名市区重建局的安全距离执法人员和三名警员当时看到尼克·米哈伊尔家的大门敞开，外头停了两辆汽车，于是前去检查。官员向应门的女子解释来意后，对方同意让他们进入。

当局也表示，三名执法人员当中有一名女性，三人事后在女屋主带领下进行检查。检查结束前，女屋主到隔壁房内取出身份证，其中一名安全距离执法人员则尾随她，以便记录详细信息。不久后，一名警察和一名女性安全距离执法人员也跟着入房内，整个过程不到10分钟。

当局强调，安全距离执法人员有权在没有搜查令的情况下，进入包括住宅的任何场所稽查，以确保人们遵守冠病条例。

完整报道，请翻阅2021年8月3日的《新明日报》。