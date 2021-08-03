仙人掌长3层楼高 成循环路“地标”

罕见三层楼高仙人掌成循环路“地标”！新屋主早前经常路过目睹这个奇景，两年前买房时碰巧买下这个“仙人掌屋”，他也乐于接手帮忙照顾巨型仙人掌，越南妻更把仙人掌花当成美味菜肴。

这棵巨型仙人掌出现在循环路（Circuit Road）第61组屋组屋底层单位外，从底层一路往上长，足足长到三层楼，约10米高。

前屋主搬不了留下 新屋主接手照顾

两年前买下该单位的屋主杨伟明（50岁， 技师）受访时说，这棵仙人掌是前屋主栽种的，但由于仙人掌过于巨大，前屋主搬不了，因此只好把仙人掌留下。

“我的家人其实住在附近，我搬来前不时会经过这个单位，对这棵巨型仙人掌留下印象，两年前打算买房时凑巧买下这个单位，让我喜出望外。”

他说，他和越南籍妻子都喜欢栽种一些花草和盆栽，因此不介意接受当起巨型仙人掌的“新主人”。

“仙人掌不需要太花心思照顾，前屋主也交代只要浇水和施肥就可以了，我和妻子每天早晚轮流浇水，偶尔帮忙施肥。”

杨伟明透露，他之前并未留意仙人掌的高度，这两年来应该只长高几公分，但相信已很难再长高，不过仍然每一两个月会开花一次。

他笑说，白色的仙人掌花很是好看，越南籍妻子更喜欢摘下仙人掌花加入辣椒翻炒，煮出道地的越南菜肴，吃起来像极蘑菇，非常美味。

“由于仙人掌花一般只维持半天，而且一般都是晚上开花，早上就枯萎了，在越南还会有人抢着要摘仙人掌花来做菜。”

完整报道，请翻阅2021年8月3日《联合晚报》。