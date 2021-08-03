不愿媳受益房子拒给儿 儿求推翻亡母遗嘱败诉

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来自 / 联合晚报

文 /
郭培贤

摄影 /
王彦燕

发布 / 2021年8月3日 3:02 PM

小儿子不满过世的母亲立了新遗嘱，入禀法院起诉八姐。（示意图/王彦燕摄）
小儿子不满过世的母亲立了新遗嘱，入禀法院起诉八姐。（示意图/王彦燕摄）

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小儿子以为母亲在2003年就立遗嘱将三房式组屋留给他，怎知母亲因为反对他娶中国妻子，不想让中国媳妇“分一杯羹”，瞒着他在2009年重新立遗嘱，将组屋留给大女儿和第八女儿。九旬母亲三年前逝世，但大女儿在2013年已经去世，按照遗嘱法令，八女儿是组屋唯一的继承人。

小儿子入禀法院起诉八姐，称自己是母亲“最宠爱的儿子”，指2009年的遗嘱，是母亲在精神状态不好的情况下，或被姐姐们胁迫下立的，房子应该按照2003年的遗嘱留给他。

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