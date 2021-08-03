不愿媳受益房子拒给儿 儿求推翻亡母遗嘱败诉 订户 来自 / 联合晚报 文 / 郭培贤 摄影 / 王彦燕 发布 / 2021年8月3日 3:02 PM 小儿子不满过世的母亲立了新遗嘱，入禀法院起诉八姐。（示意图/王彦燕摄） 字体大小: 小 中 大 小儿子以为母亲在2003年就立遗嘱将三房式组屋留给他，怎知母亲因为反对他娶中国妻子，不想让中国媳妇“分一杯羹”，瞒着他在2009年重新立遗嘱，将组屋留给大女儿和第八女儿。九旬母亲三年前逝世，但大女儿在2013年已经去世，按照遗嘱法令，八女儿是组屋唯一的继承人。小儿子入禀法院起诉八姐，称自己是母亲“最宠爱的儿子”，指2009年的遗嘱，是母亲在精神状态不好的情况下，或被姐姐们胁迫下立的，房子应该按照2003年的遗嘱留给他。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 遗嘱 儿子 【职场无歧视】公平招聘人才 雇佣首要考量 荷兰取经 狮城首酿无酒精啤酒