受邀登国庆海报 印族国手和家人反成歧视对象

国庆日即将到来，丹戎巴葛集选区的国庆宣传横幅，却因为网上流传的排外言论引发热议。

Andrew Lee面簿截图

歧视言论针对印族家庭

以上截图来自面簿用户Andrew Lee在8月1日的一则“fwd as recd”（forwarded as received的缩写，意为原件转发）贴文，图中特意用绿色箭头指向横幅上的一家印族居民。

这张针对印族家庭的照片，很快在网上引来了一些排外言论，包括质疑图中家庭是否是本地人？是否是在庆祝其他国家的国庆？但马上就有不少网民挺身而出，斥责发布歧视言论者不负责任，以偏概全。有人声称已就此事报警，警方证实接到报案。

Andrew Lee的贴文已被撤下。

当事人是新加坡年轻田径国手

照片中的当事人之一希鲁本（Thiruben Thana Rajan，20岁）为此特意在社交媒体上做出澄清，说明他和家人都是新加坡公民，而他自己早在15岁时就曾代表新加坡出征国际田径赛事。

取自Thiruben的Instagram贴文

希鲁本在帖文中解释，照片中的横幅是丹戎巴葛市镇理事会为国庆推出的20条横幅之一，而他和家人是受邀参与的其中一组家庭。

希鲁本说，他的父母30多年前从马来西亚移民来新，而他和兄弟姐妹都是在新加坡土生土长的公民。

希鲁本其实无须多做解释，因为他是一名为国出征的年轻田径选手。

据《海峡时报》报道，2017年在肯尼亚首都内罗毕举办的世界U18田径锦标赛中，代表新加坡的希鲁本，一度打破全国18岁以下400米赛跑纪录。

议员陈圣辉斥责肇事者

针对网上的恶意言论，丹戎巴葛集选区议员陈圣辉发文斥责拍照并提出不当质疑的个人和群体。

陈圣辉也是贸工部兼文化、社区及青年部政务部长。他说：“他们选择性地发表贴文和照片，评论内容不堪入目。其中一条写道：‘他们是公民吗？’另一个华族网民则写道：‘不知道我们是少数种族，没被包括在庆祝活动中’。”

陈圣辉说，这样的言论令他痛心，新加坡人不会也不该认同。

取自陈圣辉面簿

丹戎巴葛市镇会也将其余印有不同家庭和居民的国庆横幅上传到网上，展现区内的多元文化。

🇸🇬 Dear Tanjong Pagar residents, with National Day around the corner, you may have spotted our national day banners in... Posted by Tanjong Pagar Town Council on Sunday, August 1, 2021

歧视言论是排外情绪的延伸

恶意言论充斥着对本地印族移民的排外情绪。

取自@meepokdry_推特

这一部分的排外情绪也同样反映在其他社会议题上，包括2019年的“拉美斯撒野风波”，当时一位印度族住户拉美斯，因为不满保安人员要求他的访客付过夜停车费，而怒骂保安人员，该事件后来引起许多网民热议。也有人将此事与新加坡—印度全面经济合作协定（CECA）挂钩，并且怀疑是这一协定造成更多印度移民涌现，有人甚至在芳林公园演说角落举行“跟CECA说不”的活动。

在7月6日的国会辩论上，朝野双方针对CECA进行了辩论，进一步阐明了CECA并没有让印度公民获得移民到新加坡的特权。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生在国会上说，所有工作证件持有者都必须满足相同的标准，才会获准在本地就业，不论对方来自什么国家，当局都一视同仁。

他也强调，虽然来自印度的就业准证持有者比率近年来有所上升，但这并非CECA促成的，它反映了全球科技人才的供需趋势，这种现象并非新加坡独有，而是全球性的。

网民回击恶意言论

不少网民对于恶意评论感到愤怒并予以回击，指这些评论者不仅缺乏对国家信约的认识，也缺乏对不同种族同胞的同理心。

网民在Andrew Lee贴文的评论截图

希鲁本在Instagram的澄清贴文至今已获得2万1237个点赞，他也获得了不少网民的安慰和鼓励。为此他特意透过Instagram的限时动态，代家人向大家致谢。