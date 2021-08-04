【职场无歧视】公平招聘人才 雇佣首要考量

劳资政公平与良好雇佣联盟（简称TAFEP）为有关公平招聘和筛选雇员的课题提供咨询建议。

问：我正为新公司草拟求职申请表格。请问我该采纳哪些最佳雇佣作法？

答：求职申请表格不只是行政工具。它能帮助企业更了解求职者，发掘最适合的人选。

因此，配合职务需求而设的求职申请表格非常重要。

向求职者收取和职务无关的信息，可能被误解为歧视行为，企业也可能违反劳资政公平雇佣守则。

请参考以下简单的步骤：

只向求职者收集与职务相关的资料，例如工作经验和学历

避免向求职者收取个人资料，例如年龄、出生日期、性别、种族、宗教信仰、婚姻和家庭责任，或残障状况

避免向求职者索取个人详情，例如照片、国民服役或心理健康状况

如果你在确定聘请前需要求职者的个人信息，你应该说明这些信息如何帮助你评估求职者的工作能力

问：招聘过程中还应该注意哪些事项？

答：雇主应该坚持公平雇佣、任人唯贤。除了重新审查求职申请表格之外，不带歧视性的招聘广告也很重要。你应该给予招聘经理相关的培训，协助他们进行公平的求职面试。

明确的筛选标准

审查你在招聘广告中列出的遴选标准，确保它是基于求职者的资历、技能、知识和工作经验而定。

注意无意识的偏见，避免使用带有歧视性的字眼或句子，例如在没有必要的情况下，注明要聘请某个国家、语言、性别或年龄层的人。

面试时任用唯贤

求职面试时应该着重于求职者和职务相关的技能和工作经验，从中评估求职者的工作能力，以及他们在企业中胜任工作的潜力。

招聘经理应该熟悉劳资政公平雇佣守则，在面试过程中采纳相关的守则。

尊重他人

让你的招聘经理接受适当的培训，确保面试者与不同背景和年龄层的求职者进行面试时给予尊重，避免谈及敏感的问题。

任何涉及年龄、种族、宗教信仰等属性的公司政策和作法，上传下达时应该谨慎，避免被误认为具有歧视性。

为避免无意识的偏见，面试过程应该标准化，以确保应征同个职位的求职者都回答同样的问题。

问：远程招聘，是否难以确保公平？

答：随着居家办公的普及化，企业也做出招聘调整，远程招聘也越来越常见。

即便如此，雇主也应该确保面试过程和面试问题，是根据任人唯贤的准则，同时不具歧视性。

远程面试可能存有科技障碍，导致面试者无法看到求职者的肢体语言，或有眼神接触。

而且，求职者可能因为不熟悉面试时使用的科技，无法有效地处理面试时出现的技术问题。

这些问题可能会对一些求职者不利，或影响他们的面试。在这种情况下，维持公平的招聘环境和筛选过程更为重要。

雇主可以这么做：

面试前让求职者预先了解远程招聘的一些新作法。

确保所有求职者都获得全面的指示，知道如何设置面试，并有足够的时间做好准备。

确保每名求职者有一样的时间和自由，呈献他们的知识、技能和工作经验。

每名求职者都在一样的遴选标准下获得考量。

远程面试能够让你录下整个过程，不过你在这么做之前必须先知会求职者。

不管是用什么方式进行面试，雇主都必须遵守劳资政公平雇佣守则。

即使采用远程招聘，雇主也必须遵守劳资政公平雇佣守则。（图／Getty Images）

指导

TAFEP协助雇主打造唯才是用、公平雇佣的职场。若雇员受尊重、赏识，他们更能发挥潜能，为公司作出贡献。

若在职场遭到不公平对待，你可向TAFEP求助。请上网tafep.sg/contact-us或拨6838-0969申报。

TAFEP办公时间：星期一到星期五，上午8点30分到下午5点30分，公共假期除外。

请上网了解更多劳资政公平雇佣守则。

【本文由劳资政公平与良好雇佣联盟（TAFEP）呈献】