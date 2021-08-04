荷兰取经 狮城首酿无酒精啤酒

年仅33岁的新加坡人李健彬，到亚太酿酒厂（Asia Pacific Breweries Singapore）荷兰总部向酿酒师学习无酒精酿造技术，是本地无酒精啤酒酿造的先锋。

年仅33岁的新加坡人李健彬，是亚太酿酒厂无酒精啤酒的酿造先驱之一。（图／报业控股）

首个在本地酿造的无酒精啤酒—HEINEKEN 0.0零酒精啤酒，2019年面世时掀起了一阵热潮。

无酒精啤酒的酿造先驱之一，是年仅33岁的新加坡人李健彬，他是亚太酿酒厂的酿造部队长。

他在2019年，成为唯一被派往荷兰阿姆斯特丹，向喜力总部的酿酒师学习无酒精酿造技术的本地人。

李健彬受访时说：“没有酒精却要忠于啤酒原味，酿造过程需要精准掌握时长、温度和液体流动速度，并不简单，当时本地也没有这样的技术。”

“我们向荷兰的酿酒师学习，包括啤酒配方、酿酒机器的装配、操作过程。他们也分享了遇到的困难，让我们的酿造过程更顺畅。”

李健彬在回国后，协助酿酒厂设立起380万元的去酒精机器（dealcoholizer）和设施。酿酒厂也培训员工学习操作新机器，开始了自动化的无酒精啤酒酿造。

如今，亚太酿酒厂不但是亚洲第一家酿制无酒精啤酒的酿酒厂，新加坡也成为无酒精啤酒的区域供应中心。

李健彬说，过去在本地售卖的无酒精啤酒都是从欧洲进口，不过，酿酒厂发现，只要引进新技术，新加坡更适合生产能运送到亚太区的无酒精啤酒。

“新加坡是区域贸易中心，在技术、基础设施、物流和供应网络上，都有很好的连接。掌握了酿造技术，我们从这里生产、分销到亚洲其他地方，更快且更容易。”

李健彬过去在石油和天然气领域工作，在2015年加入亚太酿酒厂。他认为跨国集团对素质要求很严格，能帮他精益求精，在他加入六年来，也给他参与很多项目，让他在工作上更上一层楼。

环球酿酒技术为后盾 开发高效新技术

亚太酿酒厂经常派雇员参与各种新技术的分享和课程，提升本地雇员的技能，也培养了很多本地人才。

李健彬说，除了内部的基本技能培训，公司也经常举办或派他们参加世界各地酿酒厂的分享会和讲座，例如泰国的工业安全做法、越南的薄膜过滤法分享会，或在波兰听欧亚国家分享新科技和创意。

“这些分享会开拓了我们的眼界，可以改进和采纳新知识，并运用在本地的工作上。”

有环球酿酒技术作为后盾，亚太酿酒厂为新加坡引进不少尖端的酿酒技术，包括自动化机器，协助新加坡人掌握新技术，应对产业转型。

李健彬举例说，他们以一名俄罗斯经理的经验为借鉴，将手持便携泵改造成全自动泵，工作人员在控制室里就能操作，大大提高了工作效率。

除了酿造零酒精啤酒的去酒精尖端机器，酿酒厂在2015年也以精确的程序和高效率的科技，开始在同个酿酒厂里酿造苹果酒（Cider）。用同个设施生产啤酒和苹果酒，如果没有达到足够的科技水准，生产线会出现停滞，亚太酿酒厂成了全世界少数能转换酿造的酒厂之一。

海外课程与培训 工程师技能精深化

亚太酿酒厂工程部经理吴国明说，多元化的培训课程让他成为更全面的工程师。（图／报业控股）

亚太酿酒厂工程部经理吴国明（53岁）过去身在航空配件领域，转到酿酒业后，他开拓了知识层面，工程事业也更全面。

“公司注重培训，我参与了很多在本区域和海外的工作坊。有同行资深专家的分享，也有装配及服务提供业者的培训课程，比如新器材的操作和运用。”

这些海外课程曾把他带到荷兰、缅甸、巴布亚新几内亚和苏格兰等地，有些课程非常专门，比如将排放出来的二氧化碳再循环，利用来生产其他产品。

“通过这些课程，我的专业技能更精深化，也有机会掌握其他领域的知识，例如供应链运作、网络保安、项目管理、良好工作的做法，协助我成为更全面的工程师。”

本地首创环保项目 用太阳能酿酒

过去六年，在本地售卖的虎牌啤酒，全是利用太阳能来酿造。原来，酿酒厂的屋顶在2015年就装上了8038片太阳能板来发电酿造啤酒，成了全球五大利用太阳能酿酒的厂商之一。

参与建设这个项目的吴国明受访时说，环保和可持续性是酿酒厂的核心文化，公司开发了多个新加坡史无前例的环保项目，让身为新加坡人的他引以为豪。

比如酿酒厂的太阳能屋顶，就是本地及亚太区首个及最大的项目。它的面积有三个足球场，每年为酿酒厂减碳达20%。

吴国明说：“我们参考了太阳能板制造商、能源、土木、电气及工程等顾问的建议，由本地团队负责安装，预料太阳能屋顶能用上25年。”

他表示，酿酒厂在环保和能源管理更不遗余力，开拓他对可持续性的视野和思维。“能在工作上对环保与可持续性做出贡献，我觉得很有意义。”

公司的其他环保项目还包括：酿酒后的谷粒作为动物饲料；与新加坡国立大学及公用事业局合作兴建的循环用水设施等。

外来人才填补 本地技能空白处

亚太酿酒厂的行销总监邢淑君（40岁）说，外来人才具备的知识能迅速补充本地的空白和不足，让公司能培养和提拔本地人才。此外，他们丰富的环球工作经验和网络，也有很多本地团队能运用、参考和借鉴之处。

她举例说，本地相对地缺乏渠道营销的人才，更较难找到资深人士来引导。

“我们请了一名曾在亚洲国家工作多年的意大利人，有丰富经验的他会在一年半的时间里，培训20名年轻新加坡人掌握渠道营销的知识。”

身为行销总监，邢淑君的队伍有500多人。在去年2月间加入的她，在消费产品行销有19年的丰富经验。

她说，公司非常注重提升雇员的技能，她加入后希望发挥领导方面的潜能，公司也安排了一对一的密集管理层直通车培训课程，要在八个月内，栽培她成为更全面的领袖。

流有本土血液的跨国公司

亚太酿酒厂的环球经验丰富了他们的事业和人生。左起：吴国明、邢淑君和李健彬。（图／报业控股）

本地花莎尼与荷兰喜力在90年前联合成立的马来亚酿酒厂（Malayan Breweries Ltd），在1990年以亚太酿酒厂的名号，正式进军国际。

喜力在2012年买下亚太酿酒厂的所有股份，这个流有本地血液的跨国公司，成了本地最大的酿酒厂，旗下的品牌包括获奖无数的虎牌啤酒，还有家喻户晓的喜力（HEINEKEN）、 ABC Stout、锚标啤酒（Anchor Beer），以及健力士（Guinness）黑啤酒。

新加坡也成为喜力重要的区域中心，这里有它的亚太区域团队、Archipelago Brewery ，同时也是它出口和孵化团队的据点。

在今年庆祝成立90年的亚太酿酒厂，不但引进新颖先端的高科技，栽培了很多本地人才，也在本地创造了很多就业机会。

喜力在全球70个国家的雇员有8万500人，新加坡有大约800名员工，分布在酿酒厂的供应链、市场行销和商业团队上，不少是主管或中阶管理层人士。

邢淑君说，外来人才来自不同文化，和本地人的交融，更能百花齐放，让职场更具包容性，注入新的活力。

在这样的环境中，本地和外籍雇员有更多的增值学习，知识和技能也能转移交接。实际上，亚太酿酒厂过去一些由外来人才负责的职位，如今就由擢升上来的新加坡人接手，策划接班人和培养高潜能雇员的过程更为顺畅。

邢淑君说，为了促进外来和本地人才的知识转移，公司会安排6到9个月的短期任务，让雇员到不同部门或国家，学习或协助不同的项目。“例如在供应链的雇员有机会到市场部学习，大家更了解对方的工作，也掌握更多新知识。”

她也透露，公司从2016年以来就在全球17个市场开设亚太区研究生计划，参与者需完成四个在国内及其他亚太国家的实习项目，每个项目各为期半年。

协助弱势群体 鼓励负责任饮酒

亚太酿酒厂设立了基金对新加坡社会也做出贡献：

过去18年来，每年为新加坡体障人士协会提供奖学金，协助体障学生实现教育方面的理想。

协助本地非营利组织新加坡特殊才艺协会，发展体障人士的舞蹈潜能和事业。

与民间组织“温情之家”合作，在住宿、餐饮、身心治疗、教育与培训等各方面，协助外籍劳工和女性。

喜力啤酒品牌每年都会拨出行销预算的10%，推广“要驾车，不要喝酒”运动。亚太酿酒厂也跟大学生和外籍劳工合作，提高公众传负责任喝酒的意识。

开发低酒精或无酒精产品，让品酒人士在不同场合中有更多举杯共乐的选择。

亚太酿酒厂在本地的酿酒厂、市场行销、各种各样的酒类品牌和产品，给新加坡直接制造了很多就业机会。此外，它和供应商物流供应业者、分销商和零售商的合作和交易，也间接创造了很多工作。

酒类产品更是不少新加坡商店的收入来源，这包括超级市场、小贩中心、酒廊餐馆和电子商务平台业者。

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