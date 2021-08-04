李总理：仿佛回到接近二战后时期 疫情助长本土情绪使全球化进程倒退

席卷全球的冠病疫情并没有像911事件一样促使世界各国为了反恐而相互合作，反而助长了本土主义情绪，使得全球化进程进一步倒退，仿佛回到接近第二次世界大战之后的情况。

李显龙总理昨晚（8月3日）以视讯方式出席2021年美国阿斯彭安全论坛（Aspen Security Forum）的第一场对话，针对国际合作、中美关系以及全球化进程等热点话题，与《纽约客》杂志撰稿人欧逸文（Evan Osnos）对谈。

李总理指出，二战之后国际贸易逐步开放，各国慢慢走向共同繁荣，但人们的跨境活动极少，资本也几乎没有全球化，不过，当时各国仍在某个程度上合作，因为放弃合作就会损失许多机会和经济增长。

他指出，目前国际上相互依存受限与分割（bifurcate）的可能让人担忧，因为当大家对彼此的成功不再持份，成为对手和敌人的可能就会越来越大，局面也将较不稳定。

这场对话的主要内容围绕于中美关系，李总理指出，相较于美苏分割的冷战时期，当前所有亚洲国家和欧洲多数国家的最大贸易伙伴是中国，但同时以美国为重要友邦或盟友，现在要让大家再次分割将非常困难。

他也提到，美国副总统哈里斯将在两周内访问新加坡和越南，显示美国仍然重视这个区域，“各国也欢迎美国回到过去几十年所扮演的，作为本区域国际秩序稳定器的角色”。

他重申，希望美国在未来时机成熟时加入跨太平洋伙伴全面进展协定（CPTPP），因为除了美国的军事存在，亚太国家也希望看到美国在本区域有深度经济利益并与区域国家一同前进。

他同时强调，随着数码经济快速发展和绿色经济的重要性与日俱增，区域国家期望能在这些领域与美国探讨实质性的互惠合作。

李总理：台湾存在中期风险

谈到台海局势时，李总理认为中国大陆不会单方面向台湾采取行动，但大的误判或意外的危险是存在的。总体而言，台湾明天不会有危险，存在中期风险。

他强调，对于大陆民众而言，台湾问题是“一切核心利益的母题”。“是最重要的国家课题，而台独是绝对醒目的‘红灯’。”

李总理阐述，维持九二共识是两岸维持关系与展开合作的可行方法，但台湾方面已表态不接受九二共识，而制定替代表述又非常困难。他分析，在这种情况下，北京将最大限度地限制台湾的国际空间，但不会在不受冒犯的情况下采取单方面行动，因为这么做风险很高，即便成功，也要付出巨大代价。

在当前的两岸局面中，李总理认为美国的立场十分关键。他指出，过去几年里，美国显而易见地增加了与台湾的互动，包括军机到访、外交邀请和访问等等，这都会被两岸仔细观察。但李显龙也肯定，本届美国政府的立场“非常谨慎”。

美国防长奥斯汀上月底到访新加坡。李总理指出，奥斯汀当时在演讲中对台海问题做出两点重要表态，第一、没有人愿意看到现状被单方面改变；第二、美国将依据《台湾关系法》和美国的“一个中国”政策，支持台湾维持自我防卫能力。

李总理认为，奥斯汀对此做出了谨慎的声明，“如果能够明确并一以贯之地维护这个谨慎立场，台海两岸的和平与稳定就能维持。这对整个区域至关重要，我认为对你们（美国）和中国的整体关系可能也很重要”。