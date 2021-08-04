应付成本增加 巴刹鱼贩提高售价约一成 订户 来自 / 联合早报 文 / 林慧敏 王凯义 摄影 / 唐家鸿 发布 / 2021年8月4日 5:00 AM 位于明地迷亚巴刹内的鱼贩大多已重新营业，一名鱼贩张正伟透露，他昨日回到裕廊渔港购入渔获，摊位也恢复以往的营业时间。（唐家鸿摄） 字体大小: 小 中 大 裕廊渔港恢复批发活动，但大多鱼商仍未复工，导致渔获的数量比以往少，批发价格上涨一到两成左右，也有巴刹鱼贩为应付成本的增加，提高售价约一成。记者昨早走访多个巴刹与熟食中心。锦茂巴刹与熟食中心约六个鱼和海鲜摊位大多都重新营业。其中一名鱼贩李家成（44岁）受访时说，他昨天凌晨3时左右到渔港取货，但不少鱼商和他们的员工都还在隔离，复工的鱼商少过一半。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 裕廊渔港 锦茂巴刹与熟食中心 【职场无歧视】公平招聘人才 雇佣首要考量 荷兰取经 狮城首酿无酒精啤酒