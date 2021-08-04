应付成本增加 巴刹鱼贩提高售价约一成

裕廊渔港恢复批发活动，但大多鱼商仍未复工，导致渔获的数量比以往少，批发价格上涨一到两成左右，也有巴刹鱼贩为应付成本的增加，提高售价约一成。

记者昨早走访多个巴刹与熟食中心。锦茂巴刹与熟食中心约六个鱼和海鲜摊位大多都重新营业。其中一名鱼贩李家成（44岁）受访时说，他昨天凌晨3时左右到渔港取货，但不少鱼商和他们的员工都还在隔离，复工的鱼商少过一半。