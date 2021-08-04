金文泰宏茂桥等六座组屋完成检测 共13人确诊冠病

金文泰3道、宏茂桥10道、西海岸通道、德惠道和永安路等六座组屋已完成冠病检测行动，逾2300名受检者中，共有13人确诊。

卫生部昨晚发文告透露，金文泰3道第430和445A座组屋的居民、访客以及与居民有过接触者上月31日完成检测，当中842人检测结果呈阴性，四人确诊。

宏茂桥10道第438座组屋的检测行动在上月30日结束。受检的432名居民、访客以及与居民有过接触者中，430人检测结果呈阴性，两人确诊。西海岸通道第510座组屋的居民则在本月1日完成检测，有397人检测结果呈阴性，三人确诊。