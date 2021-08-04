金文泰宏茂桥等六座组屋完成检测 共13人确诊冠病 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘智澎 发布 / 2021年8月4日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 金文泰3道、宏茂桥10道、西海岸通道、德惠道和永安路等六座组屋已完成冠病检测行动，逾2300名受检者中，共有13人确诊。卫生部昨晚发文告透露，金文泰3道第430和445A座组屋的居民、访客以及与居民有过接触者上月31日完成检测，当中842人检测结果呈阴性，四人确诊。宏茂桥10道第438座组屋的检测行动在上月30日结束。受检的432名居民、访客以及与居民有过接触者中，430人检测结果呈阴性，两人确诊。西海岸通道第510座组屋的居民则在本月1日完成检测，有397人检测结果呈阴性，三人确诊。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 冠状病毒19 冠病检测 组屋检测 【职场无歧视】公平招聘人才 雇佣首要考量 荷兰取经 狮城首酿无酒精啤酒