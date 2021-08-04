旅巴从云顶返新途中翻覆意外 六乘客受伤起诉旅巴公司与司机索赔

六人也起诉售卖车票的草原快车违约，没提供安全的乘车服务，连同巴士公司与司机都须负起赔偿责任。高庭已在今年初审理诉方对草原快车的指控，目前未有裁决。

旅行巴士从云顶返回新加坡途中失控翻覆，在车祸中受伤的一对夫妇与一家四口，入禀高庭起诉马来西亚巴士公司与司机疏忽，官司昨天开审。辩方反指六名伤者在事发时没有系好安全带，才会导致自己受重伤。