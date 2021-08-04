旅巴从云顶返新途中翻覆意外 六乘客受伤起诉旅巴公司与司机索赔 订户 来自 / 联合早报 文 / 黄佩玲 发布 / 2021年8月4日 5:00 AM 车祸发生于2016年8月31日下午4时许，一辆草原快车的双层巴士从云顶下山时，在朝往吉隆坡方向的加叻大道第31.3公里处路段上，失控撞上分界堤后翻覆。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 六人也起诉售卖车票的草原快车违约，没提供安全的乘车服务，连同巴士公司与司机都须负起赔偿责任。高庭已在今年初审理诉方对草原快车的指控，目前未有裁决。旅行巴士从云顶返回新加坡途中失控翻覆，在车祸中受伤的一对夫妇与一家四口，入禀高庭起诉马来西亚巴士公司与司机疏忽，官司昨天开审。辩方反指六名伤者在事发时没有系好安全带，才会导致自己受重伤。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 草原快车 巴士翻覆 【职场无歧视】公平招聘人才 雇佣首要考量 荷兰取经 狮城首酿无酒精啤酒