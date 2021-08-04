薪金补贴计划半年内 780名释囚获聘

招聘奖励计划推出半年内，约780名释囚获聘，当中近八成加入环境服务业、食品服务业、物流业、批发贸易业和建筑业。

通过黄丝带新加坡、工业与服务合作社协会，以及新加坡监狱署合作的“中途之家”聘请释囚工作的雇主，会自动获得招聘奖励计划的薪金补贴。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生昨天在国会答复议员穆仁理（武吉巴督区）的口头询问时也指出，在2020年9月至2021年2月期间，黄丝带新加坡协助超过三分之一的释囚，其中96％已找到工作。