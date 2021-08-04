薪金补贴计划半年内 780名释囚获聘 订户 来自 / 联合早报 文 / 苏文琪 傅丽云 杨浚鑫 陈可扬 发布 / 2021年8月4日 5:00 AM 在去年9月至今年2月期间，黄丝带新加坡协助超过三分之一的释囚，其中96％已找到工作。图为今年的黄丝带烹饪比赛现场。（档案照片） 字体大小: 小 中 大 招聘奖励计划推出半年内，约780名释囚获聘，当中近八成加入环境服务业、食品服务业、物流业、批发贸易业和建筑业。通过黄丝带新加坡、工业与服务合作社协会，以及新加坡监狱署合作的“中途之家”聘请释囚工作的雇主，会自动获得招聘奖励计划的薪金补贴。人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生昨天在国会答复议员穆仁理（武吉巴督区）的口头询问时也指出，在2020年9月至2021年2月期间，黄丝带新加坡协助超过三分之一的释囚，其中96％已找到工作。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 陈诗龙 人力部 招聘奖励计划 释囚 国会 口头询问 【职场无歧视】公平招聘人才 雇佣首要考量 荷兰取经 狮城首酿无酒精啤酒