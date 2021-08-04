薪金补贴计划半年内 780名释囚获聘

订户

来自 / 联合早报

文 /
苏文琪 傅丽云 杨浚鑫 陈可扬

发布 / 2021年8月4日 5:00 AM

在去年9月至今年2月期间，黄丝带新加坡协助超过三分之一的释囚，其中96％已找到工作。图为今年的黄丝带烹饪比赛现场。（档案照片）
在去年9月至今年2月期间，黄丝带新加坡协助超过三分之一的释囚，其中96％已找到工作。图为今年的黄丝带烹饪比赛现场。（档案照片）

字体大小:

招聘奖励计划推出半年内，约780名释囚获聘，当中近八成加入环境服务业、食品服务业、物流业、批发贸易业和建筑业。

通过黄丝带新加坡、工业与服务合作社协会，以及新加坡监狱署合作的“中途之家”聘请释囚工作的雇主，会自动获得招聘奖励计划的薪金补贴。

人力部长兼贸工部第二部长陈诗龙医生昨天在国会答复议员穆仁理（武吉巴督区）的口头询问时也指出，在2020年9月至2021年2月期间，黄丝带新加坡协助超过三分之一的释囚，其中96％已找到工作。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容