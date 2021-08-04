张伟嘉一家四代13人每周有大量的厨余。她拿厨余养蚯蚓，希望提高环保意识。

26岁女子为解决一家13口厨房每天剩下的蔬菜水果，开始养数百条蚯蚓；养着养着，蚯蚓数量翻倍，如今家里养殖五六千条蚯蚓。她还开了一家公司，养上万条蚯蚓，大吞几千公斤厨余。

张伟嘉（26岁，蚯蚓达人）与父母、姐弟等一家四代13人同住，她负责买蔬菜水果，每周都到蔬果批发市场载约50公斤的蔬果。“每次买200多元，装满后车厢。”

2019年6月，她开始关注浪费的问题，她说：“这些买回来的蔬菜水果只有80%能上桌，另外20%的菜头菜尾、坏掉的水果等都被丢到垃圾桶。我看了很心疼，所以想解决这些厨余。”

开始时，她设立堆放厨余的土堆，但放了近半年，厨余没有变少，反而给家里带来酸臭味，还出现了青蛙、蜗牛等动物。

想要放弃时，张伟嘉突然发现厨余堆里有蚯蚓，而且有蚯蚓的部分，食物腐烂的程度较完整。于是，她着手研究用蚯蚓解决厨余的方法。

“我跟蚯蚓同好讨了两三百只，开始喂它们吃厨余。蚯蚓繁殖的速度惊人，现在家中有近6000条蚯蚓解决每周的厨余。”

张伟嘉在去年12月创立了“Garden City Farm”公司，租下700平方英尺的空间，开始培植蚯蚓；短短半年，已有约30箱、近3万条的蚯蚓。