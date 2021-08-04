3女树林迷路 数十警摸黑救

三名女子疑似探索铁道走廊时，误入金文泰树林中迷路，眼见天色渐暗只好拨电向警方求救。警察部队出动大批警员，终于在约90分钟内成功找到三人，并带她们脱险。

网民Vitor Hong昨晚（8月3日）在面簿专页“新加坡远足者”（Singapore Hikers）发贴文指出，昨晚8时30分经过金文泰路时，发现路旁巴士站停了多辆警车，还有许多警员在场，引起网民的关注。

从Vitor Hong上载的视频显示，当时天色昏暗，路上只有一两辆轿车在行驶，但巴士站旁却停了六辆警车及三辆黑色轿车，阵仗颇大。

据《联合晚报》了解，三名女子相信是在傍晚时分到铁道走廊（Rail Corridor）上探索，不料走着走着天色渐暗，周围都是丛林没有路灯，三人因而在里头失去方向迷路，在晚上7时37分拨电向警方求助。

警方接获通知后，马上派人到到场寻找三人的下落，最后发现她们已经走到金文泰树林（Clementi Forest），并在晚上8时55分成功把她们带出树林。

警方受询时表示，三名女子的年龄介于35岁到47岁，她们在金文泰树林里迷路，警方接获求助电话后，安全把她们带出森林，三人都没有受伤，也不需要警方提供进一步的援助。

金文泰树林是国人探险新秘境

金文泰树林近年来声名大噪，成为国人户外探险的新秘境。

冠病疫情期间无法出国，国人在因此在岛内探索新秘境，宛如人间仙境的金文泰树林不久前因一段视频在社交媒体平台爆红，吸引不少公众前去寻幽探秘，在网上也可以看到许多公众分享到树林里探索的照片。

国家发展部长李智陞8月1日宣布，公园局将兴建两条新的自然步道，其中一条就是两公里长的金文泰自然步道（Clementi Nature Trail），将沿着武吉知马1号分水渠而建，连接金文泰树林小溪和乌鲁班丹西区自然公园。

李智陞说，过去一年，到金文泰树林远足的人增加，但金文泰树林目前不作为休闲用途，树林里的树木没有受到照料，存在安全隐患，大量访客也影响了植被和表土，破坏了环境。

土管局吁注意个人安全

疫情过后更多国人喜欢到户外探险，土地管理局提醒公众金文泰林区并非经过管理的休闲地区，吁请公众注意个人安全。

新加坡土地管理局与国家公园局今年2月在网页贴出告示，提醒公众到访金文泰树林和乌鲁班丹林区时，要注意个人安全。因为这些林区并非经过管理的休闲地区，或是允许公众进入的地区。

这个地区的地形和地面不均匀，并且没提供路径，还包括再生植被和自然生长合欢树（Albizia），这些树的树干容易倒下，树枝也容易折断，容易形成安全隐患。

当局建议公众注意这些危险，以确保自身的安全。