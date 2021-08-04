前正规军人趁女友人喝得烂醉 强奸她还传染性病

女子与男性朋友外出喝酒，因信任对方而放胆狂饮，岂料喝醉后被“捡尸”回家遭强奸，还因此染上性病。法官斥责24岁男子落网后仍犯案，今早（8月4日）判他坐牢14年和打鞭15下。

24岁的被告一共面对六项控状，指他在2015年至2019年犯下强奸、性侵、非礼和抵触儿童与青少年法令的罪行，受害的一共有四名女生，包括两名未成年者。

在2018年落网的被告，当时是一名新加坡武装部队的正规军人，他上周一在高庭认罪，今早接受判刑。为保护受害人，法庭谕令媒体不准报道任何可泄露受害人身份的资料，包括被告的名字。

根据案情，被告与一名同龄的受害女生是好朋友，两人原本是中学同学，毕业后保持联络，不时出来一块儿喝酒。

因为相信被告会照顾她，女生在被告面前从不刻意控制饮酒量。

2018年6月10日晚上，两人连同另一个朋友到酒吧畅饮，女生喝醉后呕吐，一度跌倒和把头撞到桌球台上。

被告声称女生曾说过不希望父母亲看到她的醉态，于是与朋友合力把女生送回被告的的家，朋友随后离开。

女生这时已醉得不省人事，被告先用手指性侵失去意识的女生，再对她霸王硬上弓，完事后为女生穿上衣服，躺在她身边入睡。

清晨时分，女生睡醒后看到被告只穿着内裤，自己则衣冠不整。

被告把女生送到车站搭巴士，女生回家洗澡时发现异样，因此质问被告是否对她做了什么？当天晚上，被告在电话上承认性侵了女生。

女生感到非常吃惊，从未有过性经验的她没想到被告竟然背叛自己对他的信任。

她到医院接受检查时，被验出感染衣原体（Chlamydia）性病，女生决定报警。被告落网后被诊断患有同样的性病。

高庭法官今早下判时指出，被告犯下强奸罪被捕后，仍在保释期间犯下抵触儿童与青少年的罪行，显示他对自己的行为没有什么悔意。

完整报道，请翻阅2021年8月4日的《联合晚报》。