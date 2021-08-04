吃过的炒饭竟转卖给人 女食客不察向阿嫂买下

淡滨尼出现一名60岁的怪阿嫂，竟在新开张的炒饭摊前售卖已经吃过的炒饭，一名不想排队的公众不察上当。

新晋品牌“炒饭之王”（King of Fried Rice）早前在面簿宣布7月25日在淡滨尼开张第14家摊位，面簿网页“偷吃Foodie King”昨天（8月3日）就发贴文指出，一名60岁的阿嫂在摊位前用原价转卖“炒饭之王”的炒饭给另一名食客。这名不想排队的食客事后才发觉，炒饭原来已经被吃过了，气得找摊位员工理论，引起网民的热议。

这起事件发生在上周二（7月27日）中午时分，一名女食客在“炒饭之王”面簿留言指出，她当时在淡滨尼的摊位，一名戴着眼镜、看似端庄的60岁阿嫂拿着两盒炒饭，声称自己不小心多买了，要把炒饭转卖给她。

女食客写道：“出于好意，我给了她6元5角，她就跑掉了。当我打开盒子时，发现竟然是吃过的！”

女食客认为这名阿嫂为了卖出吃过的炒饭而欺骗她，于是上前告知摊位员工事发经过，但员工指这是她的问题，也没有要换一份新的炒饭给她，让女食客感觉不满。

女食客要摊贩负责 网民认为不合理

事件在网上传开后，网民纷纷为炒饭摊发声，认为炒饭摊根本没错，没必要补偿一份新的炒饭给女食客，并指女食客的要求非常不合理。

有网民指出，既然女食客声称是出于好意才给钱买下，就不应该投诉或向摊位员工要求新的炒饭。

完整报道，请翻阅2021年8月4日《联合晚报》。