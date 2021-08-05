降低冠病传播风险 本地医院今天起暂停探病

本地两家医院先后出现冠病感染群，当局规定从今天起至本月18日，所有医院禁止访客探病，以降低病毒传播的风险。

卫生部昨天（8月4日）发布文告说，最近的社区冠病病例包括医院职员与病患，每当医院出现确诊病例，就须关闭病房以及把受影响职员与病患隔离开来，导致医院人手与床位紧张。为减少医院内病毒传播风险，卫生部采取临时措施，禁止所有医院的探访活动。

仅四类病患可有亲友探访

禁止访客这段期间，只有四类病患可在经过医院评估后允许亲友探访。他们是垂危病患、小儿科病患、孕妇或产后妇女，以及需要看护者照顾的病患。

可到医院照顾病患的，包括协助有智力障碍病患的看护者，以及须到医院受训以在病患出院后继续照顾他们的看护者。

卫生部指出，获准让亲友探访的病患，一天只能有一人造访，访客待在床边的时间不得超过30分钟。垂危病患则允许五名访客登记，每次最多只让两名访客到床边探访，为时不超过30分钟。

正在接受看护者培训等的访客，若得逗留超过30分钟，须在有关人员监督下做抗原快速检测，结果呈阴才可进入医院。检测结果的有效期限是24小时。

所有访客须时刻戴着具备过滤功能的口罩，如有两层布料的重复使用口罩或外科口罩。访客不准在病房里吃喝，不准使用病患用的厕所，也不能坐在病床上。

另外，无论是住院或门诊病患，如果临床上适合接种疫苗，医院团队会问他们是否要接种。在医院接种疫苗的病患应回到同一家医院接种第二剂。

我国目前有两个活跃感染群是医院感染群。樟宜综合医院在脱离感染群名单三天后，前天再次出现感染群。这家医院昨天没有新病例，至今累计三起。根据院方，这些病例是住在同一病房的病患，由医院主动检测发现，与之前的感染群无关。

义顺社区医院则在本月1日出现感染群，过去三天没有新病例，至今累计四起。同样的，这些病例也是住在同一病房的病患。

本地目前有112个活跃感染群，多数以病例号命名。至于以病例号命名的感染群是否涉及医院职员或其他病患，卫生部至截稿时间未答复询问。