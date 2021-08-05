我国新增12个感染群 58岁本地女子因冠病并发症逝世

本月2日因冠病并发症离世的女子是本地第39起冠病死亡病例。她与一名曾到访Samy's Curry餐馆的冠病病患同住，于上月29日确诊染病。她生前没有潜在疾病、尚未接种冠病疫苗。

本地昨天（8月4日）新增12个冠病感染群，活跃感染群累计112个。一名生前没有潜在疾病、尚未接种冠病疫苗的58岁新加坡籍女子，因冠病并发症逝世。

根据卫生部文告，新增感染群都以病例编号命名，个别病例数量介于三至六起。

本月2日因冠病并发症离世的女子是本地第39起冠病死亡病例。她与一名曾到访Samy's Curry餐馆的冠病病患同住，于上月29日确诊染病。

Samy's Curry餐馆在上月24日被列为感染群，目前累计55起病例。

累计病例最多的裕廊渔港感染群再添九人，总计1115起。夜店感染群时隔三天再添一起病例，累计252人。与渔港感染群有关的巴刹和熟食中心减至19个，其中出现次感染群的增至三个，确诊病例至少三起的有10个，少过三起的有六个。

出现七起病例 裕华小贩中心今天起关闭

新增次感染群是位于裕廊东1道第347座的裕华小贩中心，该小贩中心出现七起冠病病例，从今天起关闭至本月19日，进行彻底清洗和消毒工作。同座的巴刹会继续开放。

该小贩中心所有员工已被隔离，期间会受检。卫生部也会为上月27日至本月4日到过这座巴刹与小贩中心的公众提供免费冠病检测。

裕廊—金文泰市镇理事会昨晚在面簿贴文说，为帮助受影响摊贩，他们在关闭期间无须缴付服务与杂费以及临时租用准证费用。

市镇会将与有关当局紧密合作，采取一切必要防护措施，确保小贩中心能安全重开。

新增92本土病例 30起暂无关联

本地昨天新增92起本土病例，连续两天控制在双位数，其中30起与其他病例暂无关联。一名尚未接种疫苗的70岁以上年长病患有患上严重疾病的风险。

另外，一名圣安德烈自闭症中心下午班的学生确诊，她最近一次上学是上个月28日，当时身体无恙。

根据校长昨天发给家长的信函，校方得知该学生的家长确诊后，立即要求与这名学生有过密切接触的两名教师和五名同学放缺席假。这名学生于前晚确诊。

新增输入病例则有三起，他们抵新后已履行居家通知或接受隔离，其中一人抵境时发现染疫，另两人在隔离期间确诊。

本地昨天新增共95起冠病病例，是过去两个多星期以来的单日最低。新增病例最近一次少于百起是上月18日的92起。

目前有555人住院，当中42人需要输氧，情况危急并且在加护病房留医的病患则有七人。

这49名重症病患中，八人已完成接种，其中六人需要输氧，两人住进加护病房，他们均患有其他疾病。按年龄来看，有37名重症病患是60岁以上年长者，当中31人尚未接种疫苗或未完成接种。

截至前天，政府通过全国疫苗接种计划，为超过432万人注射逾770万剂疫苗，这意味着约77％人口已接种至少一剂。其中，超过356万人已完成接种程序，占64％的人口。另有逾7万6000人接种了至少一剂科兴疫苗。