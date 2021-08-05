脉搏血氧仪最迟今天领取 淡马锡本月底或9月初派发手术和N95口罩

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来自 / 联合早报

文 /
王嬿婷

摄影 /
​​​​​​​何家俊

发布 / 2021年8月5日 5:00 AM

今天是公众可领取免费脉搏血氧仪的最后一天，一些领取地点已经断货，例如图中的金文泰仁益药房。淡马锡基金会建议公众前往其他地点或先拨电询问。（何家俊摄）
今天是公众可领取免费脉搏血氧仪的最后一天，一些领取地点已经断货，例如图中的金文泰仁益药房。淡马锡基金会建议公众前往其他地点或先拨电询问。（何家俊摄）

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今天是公众领取免费脉搏血氧仪的最后一天，而到了本月底或9月初，则可开始领手术口罩和N95口罩。

已派发近100万个血氧仪

根据淡马锡基金会前天在面簿发的贴文，基金会截至前天（3日）已派发近100万个血氧仪，昨天也另发贴文，提醒还未兑换血氧仪的公众记得最迟今天领取，若领取地点已没货，可前往其他地点或先拨电询问。

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