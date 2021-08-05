脉搏血氧仪最迟今天领取 淡马锡本月底或9月初派发手术和N95口罩 订户 来自 / 联合早报 文 / 王嬿婷 摄影 / 何家俊 发布 / 2021年8月5日 5:00 AM 今天是公众可领取免费脉搏血氧仪的最后一天，一些领取地点已经断货，例如图中的金文泰仁益药房。淡马锡基金会建议公众前往其他地点或先拨电询问。（何家俊摄） 字体大小: 小 中 大 今天是公众领取免费脉搏血氧仪的最后一天，而到了本月底或9月初，则可开始领手术口罩和N95口罩。已派发近100万个血氧仪根据淡马锡基金会前天在面簿发的贴文，基金会截至前天（3日）已派发近100万个血氧仪，昨天也另发贴文，提醒还未兑换血氧仪的公众记得最迟今天领取，若领取地点已没货，可前往其他地点或先拨电询问。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 淡马锡基金会 假消息 脉搏血氧仪 口罩 防疫 冠状病毒 顾客电子付款没过账 摊贩贴文诉苦获网友送暖代买单 涉搭地铁没戴口罩 洋汉庭上行为失控 控方要求精神评估