脉搏血氧仪最迟今天领取 淡马锡本月底或9月初派发手术和N95口罩

今天是公众领取免费脉搏血氧仪的最后一天，而到了本月底或9月初，则可开始领手术口罩和N95口罩。

已派发近100万个血氧仪

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根据淡马锡基金会前天在面簿发的贴文，基金会截至前天（3日）已派发近100万个血氧仪，昨天也另发贴文，提醒还未兑换血氧仪的公众记得最迟今天领取，若领取地点已没货，可前往其他地点或先拨电询问。