陈川仁：我国疫后办大型活动 可借鉴日本此次办奥运经验

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来自 / 联合早报

文 /
符祝慧

东京特派员

摄影 /
符祝慧

发布 / 2021年8月5日 5:00 AM

陈川仁说，在疫情中主办奥运并不容易，运动健儿在赛场上的成败和友情讲述了不少激励人心的故事，全世界也从奥运会这份日本带来的“礼物”中获得了启发和鼓舞。（符祝慧摄）
陈川仁说，在疫情中主办奥运并不容易，运动健儿在赛场上的成败和友情讲述了不少激励人心的故事，全世界也从奥运会这份日本带来的“礼物”中获得了启发和鼓舞。（符祝慧摄）

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日本在疫情中办奥运会不容易，但日方准备得很好。正在日本进行访问的国会议长陈川仁认为，新加坡在疫情后要举办大型活动，可参考日本此次举办东京奥运会的经验。

也是新加坡全国奥委会主席的陈川仁，昨晚在东京接受新加坡媒体访问时指出，冠病疫情仍未消退，但日后新加坡在走出疫情阴霾逐步重新开放国际边境时，日本主办奥运会的经验可作为我国举办大型活动的借鉴。

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