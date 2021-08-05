陈川仁：我国疫后办大型活动 可借鉴日本此次办奥运经验

日本在疫情中办奥运会不容易，但日方准备得很好。正在日本进行访问的国会议长陈川仁认为，新加坡在疫情后要举办大型活动，可参考日本此次举办东京奥运会的经验。

也是新加坡全国奥委会主席的陈川仁，昨晚在东京接受新加坡媒体访问时指出，冠病疫情仍未消退，但日后新加坡在走出疫情阴霾逐步重新开放国际边境时，日本主办奥运会的经验可作为我国举办大型活动的借鉴。