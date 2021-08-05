陈川仁：我国疫后办大型活动 可借鉴日本此次办奥运经验 订户 来自 / 联合早报 文 / 符祝慧 东京特派员 摄影 / 符祝慧 发布 / 2021年8月5日 5:00 AM 陈川仁说，在疫情中主办奥运并不容易，运动健儿在赛场上的成败和友情讲述了不少激励人心的故事，全世界也从奥运会这份日本带来的“礼物”中获得了启发和鼓舞。（符祝慧摄） 字体大小: 小 中 大 日本在疫情中办奥运会不容易，但日方准备得很好。正在日本进行访问的国会议长陈川仁认为，新加坡在疫情后要举办大型活动，可参考日本此次举办东京奥运会的经验。也是新加坡全国奥委会主席的陈川仁，昨晚在东京接受新加坡媒体访问时指出，冠病疫情仍未消退，但日后新加坡在走出疫情阴霾逐步重新开放国际边境时，日本主办奥运会的经验可作为我国举办大型活动的借鉴。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 陈川仁 国会议长 奥运会 顾客电子付款没过账 摊贩贴文诉苦获网友送暖代买单 涉搭地铁没戴口罩 洋汉庭上行为失控 控方要求精神评估