新工大与网安和交通业合作推出在职大学课程

订户

来自 / 联合早报

发布 / 2021年8月5日 5:00 AM

教育部长陈振声（左）昨天在新加坡理工大学以线上线下混合形式举办的“技能创前程”月活动上，与即将入读新工大课程的SMRT轨道工程维修副经理卡斯纳丹交流。（新工大提供）
教育部长陈振声（左）昨天在新加坡理工大学以线上线下混合形式举办的“技能创前程”月活动上，与即将入读新工大课程的SMRT轨道工程维修副经理卡斯纳丹交流。（新工大提供）

字体大小:

新加坡理工大学与网络安全和陆路交通业界伙伴合作，下个月新学年起推出一个新的职场学习渠道，让成人学生在职场中学习大部分课程，更方便他们一边工作一边提升技能。学生之前工作累积的技能也能算入学分，这意味着，他们可在少过四年时间完成学士学位课程。

新工大昨天在“技能创前程”月活动上，分别同安信资讯安全（Ensign InfoSecurity），以及陆路交通管理局、新捷运和SMRT集团签署谅解备忘录。

订阅或登录，以继续阅读全文！

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容

请您选择以下方式，阅读全文：

已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。

订阅

新用户体验价，每月只需 $0.99*。

LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息

热词

更多精彩内容