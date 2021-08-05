新工大与网安和交通业合作推出在职大学课程

新加坡理工大学与网络安全和陆路交通业界伙伴合作，下个月新学年起推出一个新的职场学习渠道，让成人学生在职场中学习大部分课程，更方便他们一边工作一边提升技能。学生之前工作累积的技能也能算入学分，这意味着，他们可在少过四年时间完成学士学位课程。

新工大昨天在“技能创前程”月活动上，分别同安信资讯安全（Ensign InfoSecurity），以及陆路交通管理局、新捷运和SMRT集团签署谅解备忘录。