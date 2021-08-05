新工大与网安和交通业合作推出在职大学课程 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2021年8月5日 5:00 AM 教育部长陈振声（左）昨天在新加坡理工大学以线上线下混合形式举办的“技能创前程”月活动上，与即将入读新工大课程的SMRT轨道工程维修副经理卡斯纳丹交流。（新工大提供） 字体大小: 小 中 大 新加坡理工大学与网络安全和陆路交通业界伙伴合作，下个月新学年起推出一个新的职场学习渠道，让成人学生在职场中学习大部分课程，更方便他们一边工作一边提升技能。学生之前工作累积的技能也能算入学分，这意味着，他们可在少过四年时间完成学士学位课程。新工大昨天在“技能创前程”月活动上，分别同安信资讯安全（Ensign InfoSecurity），以及陆路交通管理局、新捷运和SMRT集团签署谅解备忘录。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡理工大学 网络安全 顾客电子付款没过账 摊贩贴文诉苦获网友送暖代买单 涉搭地铁没戴口罩 洋汉庭上行为失控 控方要求精神评估