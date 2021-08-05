涉嫌妨碍司法公正“燃油大王”林恩强女儿被控 订户 来自 / 联合早报 文 / 罗妙婷 发布 / 2021年8月5日 5:00 AM “燃油大王”林恩强的女儿林慧清被控后，获准以5万元保释，案件展期进行审前会议。（海峡时报） 字体大小: 小 中 大 “燃油大王”林恩强的女儿因涉嫌妨碍司法公正，昨天被控后获准以5万元保释，案件展期进行审前会议。涉嫌指示员工确保伺服器已被删除档件无法恢复警方发文告指出，商业事务局在调查兴隆贸易（Hin Leong Trading）时，发现创办人林恩强（79岁）的女儿林慧清（53岁），在去年4月13日涉嫌指示公司员工确保公司伺服器内已被删除的档件都无法恢复，并将之前存留的备份资料永久删除。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 燃油大王 女儿 妨碍司法公正 顾客电子付款没过账 摊贩贴文诉苦获网友送暖代买单 涉搭地铁没戴口罩 洋汉庭上行为失控 控方要求精神评估