涉嫌妨碍司法公正“燃油大王”林恩强女儿被控

“燃油大王”林恩强的女儿因涉嫌妨碍司法公正，昨天被控后获准以5万元保释，案件展期进行审前会议。

涉嫌指示员工确保伺服器已被删除档件无法恢复

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警方发文告指出，商业事务局在调查兴隆贸易（Hin Leong Trading）时，发现创办人林恩强（79岁）的女儿林慧清（53岁），在去年4月13日涉嫌指示公司员工确保公司伺服器内已被删除的档件都无法恢复，并将之前存留的备份资料永久删除。