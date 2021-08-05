触犯多项卫生条例 鼎源食品被罚1万5000元

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来自 / 联合早报

文 /
李思邈

发布 / 2021年8月5日 5:00 AM

稽查人员去年10月在鼎源食品的食物生产和储存处发现老鼠粪便。（新加坡食品局提供）
稽查人员去年10月在鼎源食品的食物生产和储存处发现老鼠粪便。（新加坡食品局提供）

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生产酱料的鼎源食品触犯多项卫生条例，厂内的生产和储存处甚至有老鼠粪便，被罚款1万5000元。

新加坡食品局发表文告，指当局去年10月1日视察鼎源食品工业（私人）有限公司（Teng Guan Food Industries (Pte) Ltd）的食品加工厂，发现该企业违反多项卫生准则，其中包括没有妥善清理和维修场所、储存食品不当，以及没有确保食品在包装时不受污染。稽查人员也在厂内的生产和储存处发现老鼠粪便。

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