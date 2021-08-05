触犯多项卫生条例 鼎源食品被罚1万5000元 订户 来自 / 联合早报 文 / 李思邈 发布 / 2021年8月5日 5:00 AM 稽查人员去年10月在鼎源食品的食物生产和储存处发现老鼠粪便。（新加坡食品局提供） 字体大小: 小 中 大 生产酱料的鼎源食品触犯多项卫生条例，厂内的生产和储存处甚至有老鼠粪便，被罚款1万5000元。新加坡食品局发表文告，指当局去年10月1日视察鼎源食品工业（私人）有限公司（Teng Guan Food Industries (Pte) Ltd）的食品加工厂，发现该企业违反多项卫生准则，其中包括没有妥善清理和维修场所、储存食品不当，以及没有确保食品在包装时不受污染。稽查人员也在厂内的生产和储存处发现老鼠粪便。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 鼎源食品 触犯卫生条例 顾客电子付款没过账 摊贩贴文诉苦获网友送暖代买单 涉搭地铁没戴口罩 洋汉庭上行为失控 控方要求精神评估