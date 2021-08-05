冠病疫情期间，42岁的义工张慧媚也参与公司推出的“凯德#关爱长者”活动，为行动不便的独居或弱势年长者送上热腾腾的食物。

在马来西亚上大学时投入义工行列，来新加坡工作后也不忘帮助弱势儿童和年长者，张慧媚（42岁）希望日后能与两个儿子一同当义工，一家携手为需要帮助的人带来温暖。

张慧媚在大学期间开始当义工定期为残障者打扫住家、擦拭他们的脸部和手脚或剪指甲。那次的经验让她体会很深，也埋下了日后想继续当义工的种子。

自2014年加入凯德集团以来，张慧媚就积极参与公司举办的一系列义工活动，包括改造受益者的住家环境、为弱势儿童提供书包等上学必需品等。“我们改造孩子们的房间、增添桌椅让他们好好学习，孩子们看到后都感到很兴奋。一名小女孩还说，希望长大后能跟我们一样帮助他人。”

冠病疫情期间，张慧媚也参与公司推出的“凯德#关爱长者”活动，为行动不便的独居或弱势年长者送上热腾腾的食物。

为了确保年长者能准时收到食物，她和团队得精心策划送餐路线。“虽然过程具挑战性，但看到一些年长者早早便站在家门口等我们，让我觉得很开心。”

张慧媚平时工作繁忙还要照顾家庭，她还是尽量抽空做义工，因为看到受益者感激的笑容，让她很有成就感。通过做义工的过程，她也变得更有耐心，了解到互相尊重的重要性。“做义工不只能帮助他人，自己也能得益，所以我希望能继续做下去。”

张慧媚育有三岁和八岁两个儿子，她希望能在疫情情况改善后带他们一起做义工，先从简单的清理沙滩捡垃圾或种树做起，让他们体会到当义工的乐趣与宝贵经验。

“除了学习保持环境整洁的重要性，我也希望通过这些活动，让孩子懂得如何关怀和帮助他人。”