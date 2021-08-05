病假没在家隔离 醉辅警偷车撞柱 监10周罚1万元

辅警阻断措施期间无视病假，违例与朋友在多层停车场聚会喝酒，还在光天化日之下偷走一辆货车，酒驾撞上柱子，他肇祸后见到警员竟当场跪地哭泣，被判坐牢罚款、吊销驾照。

被告迪内什拉吉（26岁）面对七项控状，包括偷车以及触犯公路交通法令、冠病19（临时措施）法令和传染病（冠病19居家令）条例2020等。控方以其中五项提控。

案情显示，去年4月6日被告去诊所看医生，因呼吸道感染拿了五天病假，这期间他需要待在家中隔离。

但被告在4月9日凌晨1时许，与两友人在德惠弯第165座多层停车场楼顶花园聚会喝酒，并且没有戴口罩。三人一直待到早上7时，被告才离开。

被告在离开时发现一辆货车的后门没有锁，备用钥匙也留在车内。于是，被告将车开走，却撞上了一根柱子。货车车头凹陷，挡风镜破裂，柱子上也有破损和划痕。

被告的友人听到撞击声后前来查看，发现被告卡在货车里，她将被告拉出来。

一名公众报警指货车撞柱，男司机跑去楼顶，看似喝醉，不确定他是否是这辆车的司机。

不久后，被告与友人发现警察和救护人员抵达现场���被告随后跪在撞坏的货车前，开始哭泣。

被告的血液样本显示，他每100毫升血液里含的酒精达86毫克，超过法定的80毫克。

被告昨日（8月4日）在母亲的陪同下出庭，他在求情时表示十分懊悔，恳求法官从轻发落，并指需要延期一周服刑，处理辞职事项。

法官最终判被告坐牢10周，罚款1万元，吊销驾照2年。