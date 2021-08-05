销售员贺国庆 骑车拼出狮头

获朋友从网上分享骑行路线，53岁男销售员下班后晚上出发，骑车六个小时半至凌晨近4时，全程骑了77公里，骑车路线刚好拼出一个鱼尾狮的狮头图案，以庆贺即将到来的国庆日。

庄松坤（53岁，销售员）是在本周一（8月2日）在我国的地图上，骑出一个鱼尾狮的狮头图案来庆祝即将来临的国庆日。

他昨晚接受《联合晚报》访问时说，约两月前朋友从网上分享了这个骑行路线给他，他看到后立刻决定要赶在国庆前尝试完成。

周一晚上9时，结束工作后的他与另一好友相约从杨厝港出发，前后花了六个小时半才完成。

他表示，整个骑行过程颇具挑战，中途会经过私宅区、穿过小巷子以及黄埔公园连道等，感觉比完成一次环岛骑行还累。

“我们实际的骑行时间是4小时，但中间有时我们会经过凹凸的路面，有时得放缓速度穿过小巷子，有时还得停下找路，时不时还需要折返，花上不少力气，所以直到凌晨4点才回到家。”

他也指出，自己的生日与国庆只相隔两天，因此原本打算在本月7日生日当天完成这次骑行，不过看过天气预报后，担心那天会下雨，因此便提早完成，提前为国庆送上自己的一份心意。

他把完成的鱼尾狮狮头路线分享到网上后，获不少网友点赞，不过他坦言骑行路线的设计者另有其人，他也只是照着原路线稍作改良，因此也借此希望向路线的原设计者道谢。

完整报道，请翻阅2021年8月5日的《联合晚报》。