顾客电子付款没过账 摊贩贴文诉苦获网友送暖代买单

破屋更遭连夜雨！牛车水大厦小贩中心自不能堂食后生意大跌，有小贩还遇到顾客来打包炒饭和肉丸通心粉后，称已用手机扫码付账，岂料女摊主打烊结账时才发现钱未到账，她上网发文求助和诉苦，数名网友纷纷送暖，直接把钱过账给女摊贩，当是替男顾客付账。

在牛车水大厦小贩中心经营马来摊位“Warung Soto”的女摊主古丽安（40岁）受访时表示，前天（8月3日）下午1时许，一名年轻的男顾客前来摊位打包了炒饭和肉丸通心粉，食物价格共8元3角。