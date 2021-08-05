顾客电子付款没过账 摊贩贴文诉苦获网友送暖代买单

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来自 / 联合晚报

文 /
刘芸如

摄影 /
​​​​​​​谢智扬

发布 / 2021年8月5日 3:08 PM

古丽安（40岁）表示，当天男顾客扫描QR码后，给她看了一下屏幕后便离开。（谢智扬摄）
古丽安（40岁）表示，当天男顾客扫描QR码后，给她看了一下屏幕后便离开。（谢智扬摄）

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破屋更遭连夜雨！牛车水大厦小贩中心自不能堂食后生意大跌，有小贩还遇到顾客来打包炒饭和肉丸通心粉后，称已用手机扫码付账，岂料女摊主打烊结账时才发现钱未到账，她上网发文求助和诉苦，数名网友纷纷送暖，直接把钱过账给女摊贩，当是替男顾客付账。

在牛车水大厦小贩中心经营马来摊位“Warung Soto”的女摊主古丽安（40岁）受访时表示，前天（8月3日）下午1时许，一名年轻的男顾客前来摊位打包了炒饭和肉丸通心粉，食物价格共8元3角。

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