顾客电子付款没过账 摊贩贴文诉苦获网友送暖代买单 订户 来自 / 联合晚报 文 / 刘芸如 摄影 / 谢智扬 发布 / 2021年8月5日 3:08 PM 古丽安（40岁）表示，当天男顾客扫描QR码后，给她看了一下屏幕后便离开。（谢智扬摄） 字体大小: 小 中 大 破屋更遭连夜雨！牛车水大厦小贩中心自不能堂食后生意大跌，有小贩还遇到顾客来打包炒饭和肉丸通心粉后，称已用手机扫码付账，岂料女摊主打烊结账时才发现钱未到账，她上网发文求助和诉苦，数名网友纷纷送暖，直接把钱过账给女摊贩，当是替男顾客付账。在牛车水大厦小贩中心经营马来摊位“Warung Soto”的女摊主古丽安（40岁）受访时表示，前天（8月3日）下午1时许，一名年轻的男顾客前来摊位打包了炒饭和肉丸通心粉，食物价格共8元3角。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 牛车水大厦小贩中心 电子付款 摊主乐学数码计划 推拿时非礼顾客胸部 中医师判监13个月又两周 辱骂要打车长被休班警员制止 男子判监半年余