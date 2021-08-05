涉搭地铁没戴口罩 洋汉庭上行为失控 控方要求精神评估

搭地铁时拒戴口罩的洋汉案件原本今早（8月5日）开审，但被告在庭上的行为失控，而总检察署也接获自称是洋汉亲友的来信，指他冠病疫情暴发后性情大变，控方因此怀疑被告精神出状况，要求让他接受精神评估。但洋汉强烈反驳，称自己“思路清晰”，根本没犯法。

法官听了双方说词后，最终决定将被告还押在心理卫生学院两周，让他接受精神评估，案展8月19日。

zaobao.sg早前报道，一名洋汉没戴口罩搭地铁，让周围的乘客感到不舒服，于是纷纷起身远离，有关视频过后在社交媒体流传。

来自英国的本杰明·葛林（Benjamin Glynn，40岁）过后面对四项控状，包括两项抵触冠病19（临时措施）法令2020、一项公共滋扰和一项抵触防止骚扰法令罪。

他不认罪，案件今早开审。控方在刑事诉讼法第247条文下，向法官申请让被告��受精神评估，再判定他是否有能力抗辩。

亲友来信指被告疫情暴发后性情大变

控方解释，总检察署在上次的审前会议后，收到一名自称是被告亲友的来信，指被告因冠病疫情暴发后出现许多限制，导致他性情大变，甚至当家人试图劝他时，都受到不友善的对待。

此外，从被告过去在庭上的行为上，控方也有足够理由怀疑被告精神出现状况，因此向法官申请让他接受评估。

被告反驳称自己‘思路清晰’

被告立即反驳，称自己“思路清晰”，触犯的“不是法律，是条规”，更指主控官不该因为他“懂得法律”和“主张主权”，就说他是“疯子”。

完整报道，请翻阅2021年8月5日的《联合晚报》。