黄循财：抗疫跨部门工作小组很快将发布最新消息 订户 来自 / 联合早报 文 / 邓玮婷 发布 / 2021年8月6日 5:00 AM 字体大小: 小 中 大 我国重回高警戒解封第二阶段已两周，政府抗疫跨部门工作小组很快将针对本地疫情进展，发布最新消息。财政部长黄循财昨天（8月5日）在面簿贴文中透露，他与工作小组的另外两位联合主席贸工部长颜金勇和卫生部长王乙康，将很快发布有关疫情的最新消息。上一场抗疫跨部门工作小组记者会上个月20日举行，当时宣布我国7月22日至8月18日回到高警戒解封第二阶段，禁止堂食，社交聚会和登门访客也限制在不超过两人。工作小组当时表示，实行更严格防疫措施后，情况若好转可能放宽部分措施；若没有好转则会进一步收紧。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡国立大学 黄循财 王乙康 颜金勇 张毅颖 推拿时非礼顾客胸部 中医师判监13个月又两周 辱骂要打车长被休班警员制止 男子判监半年余