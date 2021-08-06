黄循财：抗疫跨部门工作小组很快将发布最新消息

我国重回高警戒解封第二阶段已两周，政府抗疫跨部门工作小组很快将针对本地疫情进展，发布最新消息。

财政部长黄循财昨天（8月5日）在面簿贴文中透露，他与工作小组的另外两位联合主席贸工部长颜金勇和卫生部长王乙康，将很快发布有关疫情的最新消息。

上一场抗疫跨部门工作小组记者会上个月20日举行，当时宣布我国7月22日至8月18日回到高警戒解封第二阶段，禁止堂食，社交聚会和登门访客也限制在不超过两人。工作小组当时表示，实行更严格防疫措施后，情况若好转可能放宽部分措施；若没有好转则会进一步收紧。