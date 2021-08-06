颜金勇：我国大力投资基础研究 多项成果在疫情期间派上用场 订户 来自 / 联合早报 文 / 刘钰铃 发布 / 2021年8月6日 5:00 AM 新科研分子和细胞生物学研究院高级首席研究员及创新科技事业部总监苏心怡医生曾是新科研国家科学奖学金得主，毕业后她和团队在新科研研发出可在眼部手术中安全使用的可替代眼睛玻璃体浆液的凝胶。（新科研提供） 字体大小: 小 中 大 新加坡科技研究局的研究员早前研发出一种可替代眼睛玻璃体浆液的凝胶，可在眼部手术中安全使用，并且有助取得更好的手术效果。在现有的玻璃体视网膜手术（vitreo-retinal surgery）和视网膜修复等眼部手术中，医生必须抽取病患眼球内的玻璃体浆液，再注入气体或硅油来取代原有的玻璃体浆液。由于这些替代的材料会引起副作用，研究团队研发由可生物降解的成分制成的新型凝胶“Vitreogel”。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 新加坡科技研究局 研究与创新 推拿时非礼顾客胸部 中医师判监13个月又两周 辱骂要打车长被休班警员制止 男子判监半年余