颜金勇：我国大力投资基础研究 多项成果在疫情期间派上用场

新加坡科技研究局的研究员早前研发出一种可替代眼睛玻璃体浆液的凝胶，可在眼部手术中安全使用，并且有助取得更好的手术效果。

在现有的玻璃体视网膜手术（vitreo-retinal surgery）和视网膜修复等眼部手术中，医生必须抽取病患眼球内的玻璃体浆液，再注入气体或硅油来取代原有的玻璃体浆液。由于这些替代的材料会引起副作用，研究团队研发由可生物降解的成分制成的新型凝胶“Vitreogel”。